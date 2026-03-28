Da Koné a...Koné: la Roma può cambiare a centrocampo. Piace il canadese del Sassuolo

Da Koné a Koné. La Roma potrebbe cambiare pelle nella prossima sessione di calciomercato. In attesa di conoscere quale sarà il futuro della squadra di Gian Piero Gasperini, ovvero se il prossimo anno disputerà la Champions League o l'Europa League, la dirigenza sarebbe già al lavoro per impostare il campionato che verrà. Qualche cessione dolorosa potrebbe essere compiuta per poi acquistare giocatori che possano andare a rinforzare l'organico del tecnico giallorosso.

Una di queste partenze potrebbe essere quella di Manu Koné. Non è mistero che il centrocampista sia nel mirino dell'Inter. Il giocatore piace molto a Cristian Chivu che lo vorrebbe alle sue dipendenze l'anno prossimo per far fare il salto di qualità alla sua mediana. Il valore di mercato però è molto alto con la società capitolina che potrebbe valutarlo sui 40 milioni di euro e i nerazzurri che sarebbero anche pronti ad un investimento di tale portata.

Ovviamente la dirigenza romanista si sta guardando intorno per cercare dei profili che possano sostituire al meglio il francese. Uno di questi, riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, potrebbe essere Ismael Koné. Il centrocampista del Sassuolo è nel mirino di Massara con il prezzo del cartellini che si dovrebbe aggirare attorno ai 30 milioni di euro.