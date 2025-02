Juventus, contatti col PSG per Kolo Muani: strategia alla Di Gregorio e Nico Gonzalez, i dettagli

Un mese è bastato per convincere tutti: Randal Kolo Muani è l’attaccante giusto per la Juventus. Il club bianconero ha già avviato i contatti con il PSG per trattenerlo a Torino a lungo termine. Il piano del direttore tecnico Cristiano Giuntoli prevede un prestito oneroso di almeno 5-6 milioni di euro, con un diritto di riscatto che diventerà obbligo a partire dal 2026, con condizioni favorevoli.

Un’operazione simile a quelle concluse per Michele Di Gregorio e Nico Gonzalez. La strategia della Juve è chiara: il valore a bilancio di Kolo Muani per il PSG scenderà dai 57 milioni attuali a 38 milioni nel 2026, rendendo più agevole un’operazione complessiva da 50 milioni. Un affare che garantirebbe una plusvalenza al club parigino e, al tempo stesso, un top player per l’attacco bianconero.

Dal punto di vista economico, l’ingaggio dell’attaccante francese non rappresenterebbe un problema: gli 8 milioni annui previsti sarebbero un risparmio rispetto ai 12 netti (23 lordi) che Dusan Vlahovic percepirebbe nella stagione 2025/26. La Juventus e Kolo Muani vogliono consolidare il rapporto, e il forte desiderio del giocatore di restare in Italia rafforza la trattativa. L’intenzione della Juventus è quella di chiudere l’accordo facendo leva anche sulla conferma di Luis Enrique sulla panchina del PSG, che potrebbe agevolare l’uscita del francese. A scriverlo è Tuttosport.