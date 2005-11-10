Juventus, debito in crescita: raggiunge quota 362 milioni. 150 per il bond del 2025

Il debito finanziario lordo della Juventus cresce nel 2025-26 e supera i 362 milioni. La componente principale è il prestito obbligazionario da 150 milioni emesso nel settembre 2025. L'indebitamento finanziario netto è invece di 331,1 milioni. Disponibili linee di credito non utilizzate per 298,6 milioni.

Com'è diviso

La componente più importante è rappresentata dal prestito obbligazionario, che vale 149,3 milioni. L'emissione è stata effettuata nel settembre 2025 per un ammontare di 150 milioni, con un tasso fisso e una durata di dodici anni. L'operazione ha permesso alla Juventus di allungare la vita media del proprio indebitamento, riducendo la dipendenza dalle forme di finanziamento a più breve termine.

Il secondo capitolo è quello degli anticipi finanziari da società di factoring, pari a 108,9 milioni. Si tratta di operazioni attraverso le quali la società ottiene liquidità anticipata cedendo o anticipando crediti. È uno strumento che consente di gestire i flussi di cassa, ma che rappresenta comunque una forma di indebitamento finanziario. I finanziamenti bancari ammontano a circa 60 milioni. A questi si aggiungono due mutui ipotecari: quello relativo alla sede e al Juventus Training & Media Center della Continassa, pari a 24 milioni, e quello relativo al J|hotel, che vale 17,1 milioni.

Il quadro è completato da 3,5 milioni di passività per leasing. Sommando le diverse componenti si arriva ai 362,7 milioni di prestiti e altri debiti finanziari lordi. A compensare parzialmente questi esborsi è arrivato l'aumento di capitale concluso nel novembre 2025, che ha generato un apporto di 67 milioni. La Juventus sottolinea che al 30 giugno 2026 tutti i covenant finanziari e gli altri impegni relativi al prestito obbligazionario e agli ulteriori finanziamenti risultavano rispettati. Il club dispone inoltre di linee di credito bancarie per 519,7 milioni, di cui 298,6 milioni non utilizzati.