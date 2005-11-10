Champions League, niente inno negli stadi spagnoli per la scomparsa di Jesus de Miguel

La Champions League si ferma per un momento di raccoglimento in una serata particolarmente dolorosa per il calcio spagnolo. In occasione delle gare europee in programma, l'UEFA ha infatti disposto alcune iniziative commemorative per rendere omaggio a Jesus de Miguel, attaccante del Tenerife scomparso nella giornata di martedì, e alle vittime del recente incidente ferroviario avvenuto a Urda, nella provincia di Toledo.

In segno di rispetto per le due tragedie, il massimo organismo calcistico europeo ha comunicato ai club spagnoli impegnati nella competizione una decisione particolare: l'inno della Champions League non verrà eccezionalmente riprodotto nei rispettivi stadi. Una scelta simbolica per sottolineare il momento di lutto che sta attraversando il Paese e manifestare la vicinanza del calcio internazionale alle persone coinvolte.

Minuto di silenzio in tutti gli stadi

Non sarà però soltanto una misura riservata alle squadre iberiche. In tutti i campi in cui si disputano le partite delle competizioni UEFA è stato infatti osservato un minuto di silenzio in memoria di Jesús de Miguel, morto a 30 anni dopo il grave malore seguito a uno scontro di gioco durante la partita tra Tenerife e Andorra, e delle vittime dell'incidente ferroviario di Urda.