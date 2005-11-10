Grido Pio Esposito nel momento di difficoltà: 2-0 dell'Inter sul Feyenoord al 34'
autore
Daniele Najjar
Daniele Najjar
Oggi alle 21:39Serie A
autore Daniele Najjar
03.11.2026 21:39Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Segui qui la diretta testuale di Feyenoord-Inter su TMW
In un momento nel quale l'Inter sembrava essere calata nella pressione, arriva il raddoppio al De Kuip: Spence va al tiro, deviato da Marmol, la palla arriva nel cuore dell'area dove Pio Esposito svetta e, di testa, fa centro. Traversa, palla che sbatte oltre la linea: 2-0 dell'Inter sul Feyenoord al 34'.
Articoli correlati
Fucilata di Zielinski dai 20 metri: Feyenoord-Inter 0-3 al 54', Chivu in controllo
Inter, occhi su Dennis Seimen: lo Stoccarda valuta il portiere 25-30 milioni
Salvini sul Generali Stadium: "Per me sarà sempre lo stadio Meazza di San Siro"
Inter e Roma avanti, Marotta chiude a Icardi. Napoli in campo al do Dragao: le top news delle 22
Altre notizie Serie A
Oggi
22:22 Serie A
Napoli, Politano: "Mi metto sempre in discussione, siamo fragili. Gol presi? Colpa di tutti"
22:16 Serie A
Lo United accorcia le distanze con Bruno Fernandes: rigore prima sbagliato e poi ripetuto
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi