Como, Suwarso: "Su Kean non abbiamo sbagliato. C'è un contratto lungo, farà bene"
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Simone Lorini
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03.11.2026 21:45Serie A
Su Fabregas: "Se avrà voglia di altro, ci avvertirà per tempo"
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Parlando a La Provincia, il presidente del Como Mirwan Suwarso ha parlato così del futuro di Fabregas: "Sono uomo di fede e so che non possiamo controllare tutto. Io ho fatto tre matrimoni e ogni volta ho pensato fosse quello definitivo. Con Fabregas c'è un ottimo rapporto. Molto chiaro, molto trasparente. Credo che il giorno in cui dovesse avere voglia di altro, ci avvertirà per tempo".
Su Kean avete sbagliato?
"No. Abbiamo fatto controlli approfonditi. Poi ha avuto un problema indipendente da quello. A Genova è entrato benissimo, abbiamo un contratto lungo, Kean farà bene al Como perché è un ottimo giocatore".
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