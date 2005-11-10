Roma avanti a Old Trafford 0-2 all'intervallo: Soule e Malen in gol, United tramortito

Roma avanti 0-2 a Old Trafford dopo i primi quarantacinque minuti della sfida di Champions League contro il Manchester United. Di Soule e Malen le reti che stanno decidendo la partita, dopo un grandissimo primo tempo della squadra di Gian Piero Gasperini.

Uno-due giallorosso nei primi 20 minuti

Dopo un avvio di partita a ritmi subito alti la prima svolta è arrivata dopo 11 minuti, con il gol del vantaggio dei giallorossi. Dormita difensiva colossale dei Red Devils che hanno lasciato completamente solo Matias Soule, pescato perfettamente da Rodrigo Mora con un cambio di gioco millimetrico: stop con il destro e tiro sul primo palo con il sinistro per la rete del momentaneo 0-1. Sei minuti più tardi è poi arrivato il pareggio: azione molto simile a quella del vantaggio con Soule trovato solo sulla destra, con l'argentino che ha tentato il tiro con il destro trovando la respinta con la mano di Heaven. Calcio di rigore sacrosanto e trasformazione perfetta da parte di Donyell Malen per lo 0-2.

Altre occasioni, solo per la Roma

Nei restanti minuti del primo tempo il Manchester United ha provato una timida reazione, senza però riuscire mai a impensierire Vasquez, con la Roma che ha avuto invece almeno un altro paio di potenziali occasioni da gol in contropiede, non sfruttate al meglio dall'attacco di Gasperini. 0-2 comunque all'intervallo, con il tecnico giallorosso che ha già speso una sostituzione: fuori al 21' Rensch per un problema muscolare e dentro Lulli al suo posto.