Mercoledì l'ultima giornata di Champions League: gli arbitri di Napoli, Juventus, Inter e Atalanta

Lo spagnolo Sanchez dirigerà Monaco-Juve, Oliver Union SG-Atalanta

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - E' il francese Clement Turpin l'arbitro designato dall'Uefa per Napoli-Chelsea, valida per l'ultima partita della fase campionato della Champions League in programma, come tutti gli altri match, mercoledì alle 21. Assistenti Nicolas Danos e Benjamin Pages, quarto ufficiale Ruddy Buquet: al var Jerome Brisard, avar Bastien Dechepy. Dortmund-Inter è stata affidata al romeno István Kovacs, assistenti Mihai Marica e Ferencz Tunyogi, quarto uomo Szabolcs Kovacs: al var l'olandese Rob Dieperink, avar il polacco Tomasz Kwiatkowski.

L'arbitro di Monaco-Juventus è lo spagnolo José María Sánchez, assistenti Raul Cabanero e Inigo Prieto, quarto ufficiale Mateo Busquets Ferrer: vbar Cesar Soto Grado, avar il portoghese Andrè Narciso. Union SG-Atalanta sarà diretta dall'inglese Michael Oliver, assistenti Stuart Burt e Ian Hussin, quarto uomo Andrew Madley: var Stuart Attwell, avar Darren England. (ANSA).