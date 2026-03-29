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Serie C, prosegue la 34ª giornata. il ricchissimo programma della domenica

Serie C, prosegue la 34ª giornata. il ricchissimo programma della domenicaTUTTO mercato WEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 09:19Serie C
Alessandra Stefanelli

Prosegue la 34ª giornata di Serie C ocn le gare in programma domenica. Nel Girone A il Vicenza ospita il Brescia, mentre il Cittadellla sfida il Lecco. in campo quasi tutte le gare del Girone B dove spicca il big match Arezzo-Ascoli. Nel Girone C, infine, il Foggia ospita il Trapani e il Monopoli fa visita al Picerno. Di seguito il programma integrale:

Serie C, 34esima giornata
GIRONE A
Sabato 28 marzo
Lumezzane vs AlbinoLeffe 1-1
79’ Giannini (A), 90’+3’ Monachello (L)
Ospitaletto vs Giana Erminio 3-2
1’ e 64’ Galeandro (G), 9’ Ievoli (O), 62’ e 79’ Gobbi (O)
Alcione Milano-Pro Vercelli 1-1 38' Plescia (A), 90'+6 Comi (P)
Dolomiti Bellunesi-Arzignano Valchiampo 1-2 45' Cossalter (D), 65' Bernardi (A), 90'+1 Minesso (A)
Pergolettese-Pro Patria 2-1 27' Careccia (PE), 89' Citterio (PP), 90'+1 Aidoo (PE)
Renate-Novara 3-1 15' Calì (R), 24' Lanini (N), 55' Ekuban (R), 68' Bonetti (R)
Triestina-Virtus Verona 5-0 32' Jónsson, 45'+7 D'Urso, 55' Vertainen, 79' Kljajic, 90'+1 Begheldo

Domenica 29 marzo
14:30 L.R. Vicenza vs Brescia
17:30 Cittadella vs Lecco

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 81, Brescia 59, Lecco 57, Renate 56*, Trento 55, Cittadella 53, Alcione Milano 51*, Lumezzane 46*, Giana Erminio 45*, Novara 4*4, AlbinoLeffe 44*, Inter U23 42, Pro Vercelli 43*, Arzignano 43*, Ospitaletto 41*, Dolomiti Bellunesi 38,* Pergolettese 36*, Virtus Verona 22*, Pro Patria 19*, Triestina 8*

N.B. - * una gara in meno
Vicenza promosso in Serie B, Triestina retrocessa in Serie D
Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Sabato 28 marzo
Torres vs Livorno 3-1
7’, 14’ e 16’ Di Stefano (T), 63’ rig. Di Carmine (L)
Domenica 29 marzo
14:30 Pontedera vs Bra
17:30 Campobasso vs Guidonia
17:30 Forlì vs Pianese
17:30 Vis Pesaro vs Perugia
20:30 Gubbio vs Ravenna
20:30 Pineto vs Sambenedettese
Lunedì 30 marzo
20:30 Arezzo vs Ascoli

Riposa: Carpi

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 70, Ascoli 65, Ravenna 61**, Pineto 48, Campobasso 48, Pianese 44, Juventus Next Gen 44, Gubbio 43, Vis Pesaro 43, Ternana 43, Livorno 37*, Guidonia Montecelio 36, Forlì 35, Carpi 34**, Perugia 32, Torres 34*, Sambenedettese 29**, Bra 26, Pontedera 19

N.B. - * due gare in più
** una gara in più
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Sabato 28 marzo
Latina vs Catania 0-1
66’ Bruzzaniti
Potenza vs Salernitana 5-2
3’ Lucas Martello (P), 9’ Lescano (S), 19’ Tascone (S), 25’ Schimmenti (P), 28’ Kirwan (P), 90’+1’ Selleri (P), 90’+6’ Siatounis (P)
Domenica 29 marzo
12:30 Benevento vs Cosenza
14:30 Altamura vs Siracusa
14:30 Crotone vs Audace Cerignola
14:30 Foggia vs Trapani
17:30 Casarano vs Giugliano
20:30 Picerno vs Monopoli

Lunedì 30 marzo
20:30 Casertana vs Sorrento

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 76, Catania 68*, Salernitana 60*, Cosenza 59, Casertana 56, Crotone 52, Audace Cerignola 51, Monopoli 50, Casarano 44, Potenza 44*, Team Altamura 40, Atalanta U23 38, Cavese 36, Latina 35*, Sorrento 34, Picerno 32, Giugliano 31, Trapani 27, Foggia 23, Siracusa 22

N.B. - * una partita in più
Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 11 punti dalla Giustizia Sportiva

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