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Triestina, Ciofani: "Stagione difficile ma la riconoscenza verso questi ragazzi è immensa"

Triestina, Ciofani: "Stagione difficile ma la riconoscenza verso questi ragazzi è immensa"TUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Andrea Piras
Oggi alle 10:11Serie C
Andrea Piras

Dopo il successo sulla Virtus Verona, il vice allenatore della Triestina Matteo Ciofani ha parlato in conferenza stampa: "Ringrazio il mister per questa possibilità e per l'attestato di stima: questo la dice tutta sui valori umani che ci sono all'interno di questa squadra e dello staff. È stata una stagione difficile dove siamo sempre stati con la testa sott'acqua, ma la nostra riconoscenza verso questi ragazzi è immensa per quello che ci stanno dando. Siamo uomini di calcio e faremo il nostro dovere fino alla fine per una città che ci è sempre stata vicina.

Sto frequentando il corso per il patentino e mi confronto spesso con il mister; questa stagione è stata sicuramente formativa per capire le dinamiche e il modo di comportarsi. Voca è un giocatore incredibile, talmente perfetto che a volte dà quasi fastidio, e insieme a Jonsson costruisce una mediana di un livello superiore a tante squadre di questa categoria. Il nostro lavoro è quello di far parlare il campo e far capire che fino alla fine daremo tutto per onorare questa maglia".

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