Caputo tifa Italia: "Tutte le carte in regola per qualificarci. In attacco farei Kean-Esposito"

L'ex attaccante di Empoli e Sampdoria, fra le altre, Francesco Caputo ha parlato ai microfoni di SportItalia della Nazionale italiana: "Secondo me quella con la Bosnia sarà una partita completamente diversa rispetto a quella contro l'Irlanda del Nord, il pubblico di casa spingerà la Bosnia per raggiungere una qualificazione storica. A Bergamo ho rivisto però un'Italia finalmente unita e compatta, con attaccamento e voglia di andare al Mondiale. Abbiamo tutte le carte in regola per qualificarci".

Chi può essere il giocatore decisivo per l'Italia?

"Oggi in attacco formerei la coppia Kean-Pio Esposito. Quando è entrato con l'Irlanda, Esposito ha dato quel qualcosa in più che mancava. Sta crescendo, è in fiducia e potrebbe essere l'uomo giusto nel momento giusto".