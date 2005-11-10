Juventus, Gatti: "Ottima vittoria, la mettiamo già da parte. Adesso pensiamo alla Fiorentina"

Le parole del difensore della Juventus Federico Gatti intervenuto ai microfoni di SkySport nel postpartita della gara di Europa League contro l'AZ:

"Un'ottima vittoria fuori casa. In Europa è sempre difficile. Adesso dobbiamo già metterla da parte, perché dobbiamo raddrizzare il campionato, non possiamo stare in una posizione del genere. Ho sempre avuto le caratteristiche per salire, quando non sei al 100% hai l'errore dietro l'angolo. Ho bisogno di giocare. Quando arrivi in area perdi lucidità, non capisci più niente. Io devo fare il difensore, quello lasciamolo agli attaccanti. Sono azioni che vengono quando stai bene fisicamente. Sono cose che vengono quando stai bene. Oggi era importante vincere per dare continuità alla prestazione di domenica. Bisogna pensare alla partita di domenica, è troppo importante. Kolo Muani è un giocatore fortissimo, ha caratteristiche atletiche che a volte non sfruttiamo. Mette in difficoltà i difensori attaccando lo spazio. Adesso bisogna mettere da parte questa partita, siamo troppo lontani dall'alto in campionato. Finora ci è mancata continuità".