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Atalanta, niente è compromesso: il calendario in Conference, la prossima è in Bosnia

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Daniele Najjar
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Daniele Najjar
ieri alle 23:15Serie A
05.11.2026 23:15Serie A
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Situazione difficile per l'Atalanta, ma nulla è deciso dopo tre gare della League Phase: il 26 novembre la Dea farà visita al Borac Banja Luka.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

L'Atalanta frena ancora: solo 1-1 nella sfida interna contro il Kairat Almaty, in una serata nella quale i bergamaschi sono arrivati decimati dagli infortuni, ma anche a corto di idee e forze fisiche e mentali. Nel cammino europeo in Conference League, la squadra di Maurizio Sarri ha raccolto una vittoria nelle prime tre gare, contro il Pafos, seguita dal ko con l'Ajax e appunto da questo pari interno.

Ora servirà cambiare passo per non scherzare troppo con il fuoco nella League Phase della fase a campionato del torneo. I prossimi impegni vedranno la Dea fare visita ai bosniaci del Borac Banja Luka il 26 novembre. Poi l'ultima trasferta della fase a campionato, il 10 dicembre contro i lettoni del Riga, infine il 17 dicembre a Bergamo arriverà il Mjällby, squadra svedese.

Il calendario della fase campionato dell'Atalanta

Le partite già giocate dall'Atalanta:
15 ottobre Atalanta-Pafos 3-1
22 ottobre Ajax-Atalanta 2-0
5 novembre Atalanta-Kairat Almaty 1-1

Le partite ancora da giocare per l'Atalanta:
26 novembre ore 21:00 Borac-Atalanta
10 dicembre ore 18:45 Riga-Atalanta
17 dicembre ore 21:00 Atalanta-Mjällby

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