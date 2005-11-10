Ekhator torna dopo quasi 5 mesi e debutta con la Juventus. Ora Spalletti ha un'opzione in più

Dopo quasi 5 mesi, Jeff Ekhator è tornato a giocare una partita ufficiale e lo ha fatto con la maglia della Juventus. Il giovane attaccante italiano ha esordito in bianconero negli ultimi minuti del match di Europa League contro l'AZ, mettendo così fine a un periodo nel quale è stato tormentato dagli infortuni. Arrivato dal Genoa in estate, il classe 2005 non era ancora sceso in campo per un problema muscolare alla coscia.

Ora Spalletti ha un'opzione in più

Ekhator aveva collezionato 45 minuti con l'Italia di Baldini nella vittoria per 1-0 in Grecia, fornendo anche l'assist per il gol di Pio Esposito, poi da lì il vuoto con i molteplici contrattempi che lo hanno privato dell'occasione che si era conquistato a suon di prestazioni positive. La Juventus adesso ha un attaccante con caratteristiche diverse da Woltemade e Kolo Muani, pronto a dare man forte ai suoi compagni.

Da Baldini a... Baldini

Spalletti avrebbe probabilmente voluto averlo a Torino per farlo entrare in condizione con allenamenti mirati, ma l'Italia Under 21 ha bisogno di lui e così lo ha convocato per le amichevoli contro Francia e Belgio che si giocheranno durante la sosta. La speranza è che con gli Azzurrini possa ritrovare pure il feeling con la rete per essere a tutti gli effetti ancora più carico, mentalmente e fisicamente, al rientro a Torino.