Vincono Brighton, Monaco e Panathinaikos: risultati e classifica della Conference League
Tommaso Maschio
Solo una vittoria esterna nelle gare delle 21 di Conference League, la conquista il Brighton che si impone per 1-0 in casa del Getafe grazie a una rete poco dopo l’ora di gioco. Vittorie interne invece per Copenaghen, 2-1 contro l’Iberia, Lugano, 3-0 allo Zalgiris, Monaco, 2-0 al Nordsjaelland, Panathinaikos, 2-1 sul CSKA Sofia, Twente, 3-1 in rimonta sul Pafos, e Universitatea Craiova, 2-0 all’Egnatia. Pari invece in Riga-Jablonec e St. Truiden-Brann.
I finali delle gare delle 21
Copenaghen-Iberia 2-1
19’ rig. Elyounoussi (C), 22’ Carrizo (C), 30’ Dzagania (I)
Getafe-Brighton 0-1
64’ Yalcouye
Lugano-Kauno Zalgiris 3-0
11’ Cimignani, 24’ Alioski, 32’ Dos Santos
Monaco-Nordjaelland 2-0
33’ Detourbet, 90’+1’ Abline
Panathinaikos-CSKA Sofia 2-1
41’ Calabria (P), 43’ Almeida (C), 68’ Taborda (P)
Riga-Jablonec 1-1
35’ rig. Reginaldo Ramires (R), 49’ Nebyla (J)
St-Truiden-Brann 1-1
48’ Ishiwatari (S), 79’ Mathisen (B)
Twente-Pafos 3-1
40’ Lele (P), 62’ Nijstad (T), 76’ Orjasaeter (T), 82’ Weidmann (T)
Universitatea Craiova-Egnatia 2-0
24’ Cicaldau, 32’ Bancu
I finali delle 18.45
Aarhus-Braga 0-0
Atalanta-Kairat Almaty 1-1
53' Gual (K), 82' Krstovic (A)
KuPS-Gent 0-0
Lincoln-Hajduk Spalato 1-0
89' autogol Hadzikadunic (L)
Midtjylland-Ajax 1-6
9' Arokodare (A), 28' Etim (M), 52' Arokodare (A), 59' Wijndal (A), 67' Klaassen (A), 74' Gloukh (A), 82' Marcos Leonardo (A)
Mjalby-Borac Banja Luka 2-0
54' Bergstrom (M), 88' Enggaard (M)
Stella Rossa-Inter Escaldes 1-1
62' Arellano (I), 80' Lucic (S), 90'+2 autogol J.Diaz (S)
Thun-Hearts 3-1
22' autogol McCart (T), 34' Labeau (T), 57' Dursun (T), 82' Findlay (H)
Trabzonspor-Friburgo 0-1
14' Kubler (F)
La classifica di Conference League
1) Lugano 9 (differenza reti +9)
2) Panathinaikos 9 (+6)
3) Twente 9 (+6)
4) Monaco 9 (+6)
5) Brighton 7 (+5)
6) Brann 7 (+4)
7) Copenaghen 7 (+4)
8) Univ. Craiova 7 (+4)
9) Mjallby 7 (+4)
10) St. Truiden 7 (+3)
11) Ajax 6 (+6)
12) Trabzonspor 6 (+3)
13) Hajduk Spalato 6 (+1)
14) Friburgo 6 (-1)
15) Stella Rossa 4 (0)
16) Atalanta 4 (0)
17) Braga 4 (-1)
18) Gent 4 (-1)
19) Riga 3 (0)
20) Thun 3 (0)
21) Borac Banja Luka 3 (-1)
22) Lincoln 3 (-3)
23) Jablonec 2 (-1)
24) Aarhus 2 (-1)
25) Nordsjaelland 2 (-2)
26) Egnatia 2 (-2)
27) Kairat Almaty 2 (-4)
28) CSKA Sofia 1 (-2)
29) Iberia 1 (-3)
30) Pafos 1 (-4)
31) Getafe 1 (-4)
32) Hearts 1 (-4)
33) KuPS 1 (-4)
34) Midtjylland 1 (-6)
35) Inter Escaldes 0 (-5)
36) Kauno Zalgiris 0 (-10)