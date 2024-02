Juventus, Giuntoli: "Obiettivo è il quarto posto. Allegri? Vogliamo continuare con lui"

Pochi minuti al fischio d'inizio di Juventus-Udinese. A prendere la parola è Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus: “Abbiamo lavorato come tutte le settimane molto bene, il risultato è frutto di tanti episodi. Noi cerchiamo di centrare il nostro obiettivo che è chiaro, siamo sereni, affrontiamo questa partita con intensità e voglia di vincere. Conosco Cioffi da 30 anni, sta facendo un bel lavoro a Udine e ha le qualità per essere un grande allenatore”, le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

Contrastare l’Inter?

"Noi vogliamo fare bene e vincere tutte le partite, non ci siamo mai nascosti, Vogliamo raggiungere prima possibile il 4 ° posto, stasera abbiamo una partita difficile contro un’Udinese che non ha i punti che merita. Siamo concentrati su stasera".

Allegri rimarrà?

“Siamo felicissimi di lavorare con lui. ha dimostrato di essere un grandissimo allenatore, ha un anno e mezzo di contratto, vogliamo proseguire con lui. A fine anno abbiamo tempo di metterci a sedere e programmare il futuro con lui”

Puntate allo scudetto l’anno prossimo?

“Ci sono da mettere a posto delle cose e vedremo strada facendo quello che sarà il nostro obiettivo. pensiamo al presente che ci dar le basi per il futuro. Dobbiamo fare un passettino per volta e il nostro è vincere stasera contro l’Udinese”

Su quale reparto lavorerà in estate?

“Se faremo le coppe saremo molto contenti ed aumenteremo il numero dei calciatori. Sicuramente saranno di qualità, ma adesso non possiamo fare altri progetti che non siano su stasera”