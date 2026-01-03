Juventus, Hernanes sul dualismo a destra: "Conceicao ha più intensità di Zhegrova"

Sta per iniziare la sfida fra la Juventus ed il Lecce allo Stadium di Torino. In avanti il tecnico bianconero Luciano Spalletti ha scelto Francisco Conceicao per affiancare Kenan Yildiz alle spalle di Jonathan David. Solo panchina dunque per Edon Zhegrova, almeno inizialmente. Dagli studi di DAZN si parla del dualismo fra i due giocatori sul fronte destro dell'attacco.

L'ex centrocampista di Juventus, Lazio ed Inter, Hernanes, ha detto la sua in merito ai due giocatori. "Cambiaso esterno alto? Lo vedo un pochino più sotto rispetto all'anno scorso a livello di rendimento, potrebbe essere anche un esterno alto, ma vedo Zhegrova e Conceicao giocarsi il posto. Vorrei vedere un esterno alto a destra a livello di Yildiz. Conceicao ha più intensità e fisico. Zhegrova è più un giocatore da ultimo terzo di campo. Contro il Pisa la Juve vince perché lui trova una imbucata".

A questo punto a conferma delle sue parole Emanuele Giaccherini ha fatto notare, con una battuta: "Se il campo fosse di 60-70 metri, Zhegrova sarebbe uno dei più forti al mondo".