Juventus in Champions col Pafos, Spalletti annuncia: "Zhegrova giocherà dall'inizio"

Luciano Spalletti ha presentato in conferenza stampa (qui le dichiarazioni integrali) la partita di Champions League contro il Pafos, per poi soffermarsi anche ai microfoni di Sky Sport: "Pafos rivelazione della Champions insieme al Qarabag? Sì ha fatto benissimo. Hanno perso sotto l’aspetto del confronto solo con il Bayern, nelle altre partite se la sono giocata...Ci sono tutte le cose per farla diventare una partita complicata che noi dobbiamo andare a fare in maniera corretta cercando di portare a casa la vittoria".

La sconfitta di Napoli ha lasciato qualche scoria? "È chiaro che avere sempre gli occhi addosso di tutti, qualcosa lascia. Però poi noi se non sappiamo gestire le pressioni non sappiamo neppure vincere e gestire le vittorie. Di conseguenza bisogna essere bravi, fare le analisi corrette e ripartire a tutta forza".

La classifica evidenzia veramente questo divario tra Juve e Napoli? "La sensazione che ha dato la partita è che un po’ di divario c’è, però come sempre poi il discorso è che noi non abbiamo fatto quello che potevamo fare. Loro ci sono saltati addosso forte, se quando la gente ti salta addosso così tu fai vedere che sei uno che rimane interdetto e intimidito da questa cosa qui, loro la volta successiva lo fanno ancora più forte. Se gli fai vedere che sei tranquillo, ‘tiri’ un tunnel a qualcuno, fai un uno-due, o fai uno strappo di una conduzione individuale a saltare un uomo e a metterla sull’uno contro uno, è chiaro che gli mandi segnali diversi. E noi non l’abbiamo fatto".

Hanno fatto un po' discutere quelle dichiarazioni su Yildiz. "Secondo me è difficile riuscire a convincermi cose che ho guardato e riguardato, provato. Però poi il campo dice quello, per cui devo prendere atto di quella che è la cosa che viene fuori dalla mia scelta. Lì ha detto che ho scelto male, se quello è il risultato e quella è la verità, dovevo fare in maniera diversa perché non li ho messi nelle condizioni di poter dare il meglio di sé stessi. Però mi mancano dei tasselli, perché io volevo mandare Conceiçao a giocare con Buongiorno in fascia, avendogli fatto attaccare sempre Buongiorno in fase difensiva come Yildiz con Rrahmani, tentavo di portare a fare questo uno contro uno quando si recuperava palla nelle zone di campo in cui pensavo potessero essere più in difficoltà. Non ci siamo riusciti a indirizzarla in quella maniera lì, per cui sono stati più bravi a livello di squadra, non ci hanno permesso di attuare questo comportamento e devo dire ai calciatori che ho scelto male. Poi nel secondo tempo abbiamo iniziato meglio, con più energia, convinzione, sicurezza. Abbiamo aperto il campo di più e scoperto il fianco, ma abbiamo palleggiato facendo un bel gol. Le situazioni poi un po’ si ritrovano, non avevo visto tutto sbagliato".

Ci sarà qualche novità in formazione? "Qualche elemento cambierà. Posso dire una cosa abbastanza importante, Zhegrova giocherà dall’inizio. Anche l’altra settimana si era dovuto fermare in allenamento. Se si fanno i test non è in grandissima condizione, per cui anche lì i ragionamenti hanno una doppia faccia. Li metti in condizione di fare l’ultima mezz’ora che sicuramente farà bene, oppure lo usi finché va e poi lo sostituisci. E questa volta voglio fare così perché il ragazzo lo merita, si sta impegnando".