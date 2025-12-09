Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juventus in Champions col Pafos, Spalletti annuncia: "Zhegrova giocherà dall'inizio"

Juventus in Champions col Pafos, Spalletti annuncia: "Zhegrova giocherà dall'inizio"TUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa
Tommaso Bonan
Oggi alle 21:00Serie A
Tommaso Bonan

Luciano Spalletti ha presentato in conferenza stampa (qui le dichiarazioni integrali) la partita di Champions League contro il Pafos, per poi soffermarsi anche ai microfoni di Sky Sport: "Pafos rivelazione della Champions insieme al Qarabag? Sì ha fatto benissimo. Hanno perso sotto l’aspetto del confronto solo con il Bayern, nelle altre partite se la sono giocata...Ci sono tutte le cose per farla diventare una partita complicata che noi dobbiamo andare a fare in maniera corretta cercando di portare a casa la vittoria".

La sconfitta di Napoli ha lasciato qualche scoria? "È chiaro che avere sempre gli occhi addosso di tutti, qualcosa lascia. Però poi noi se non sappiamo gestire le pressioni non sappiamo neppure vincere e gestire le vittorie. Di conseguenza bisogna essere bravi, fare le analisi corrette e ripartire a tutta forza".

La classifica evidenzia veramente questo divario tra Juve e Napoli? "La sensazione che ha dato la partita è che un po’ di divario c’è, però come sempre poi il discorso è che noi non abbiamo fatto quello che potevamo fare. Loro ci sono saltati addosso forte, se quando la gente ti salta addosso così tu fai vedere che sei uno che rimane interdetto e intimidito da questa cosa qui, loro la volta successiva lo fanno ancora più forte. Se gli fai vedere che sei tranquillo, ‘tiri’ un tunnel a qualcuno, fai un uno-due, o fai uno strappo di una conduzione individuale a saltare un uomo e a metterla sull’uno contro uno, è chiaro che gli mandi segnali diversi. E noi non l’abbiamo fatto".

Hanno fatto un po' discutere quelle dichiarazioni su Yildiz. "Secondo me è difficile riuscire a convincermi cose che ho guardato e riguardato, provato. Però poi il campo dice quello, per cui devo prendere atto di quella che è la cosa che viene fuori dalla mia scelta. Lì ha detto che ho scelto male, se quello è il risultato e quella è la verità, dovevo fare in maniera diversa perché non li ho messi nelle condizioni di poter dare il meglio di sé stessi. Però mi mancano dei tasselli, perché io volevo mandare Conceiçao a giocare con Buongiorno in fascia, avendogli fatto attaccare sempre Buongiorno in fase difensiva come Yildiz con Rrahmani, tentavo di portare a fare questo uno contro uno quando si recuperava palla nelle zone di campo in cui pensavo potessero essere più in difficoltà. Non ci siamo riusciti a indirizzarla in quella maniera lì, per cui sono stati più bravi a livello di squadra, non ci hanno permesso di attuare questo comportamento e devo dire ai calciatori che ho scelto male. Poi nel secondo tempo abbiamo iniziato meglio, con più energia, convinzione, sicurezza. Abbiamo aperto il campo di più e scoperto il fianco, ma abbiamo palleggiato facendo un bel gol. Le situazioni poi un po’ si ritrovano, non avevo visto tutto sbagliato".

Ci sarà qualche novità in formazione? "Qualche elemento cambierà. Posso dire una cosa abbastanza importante, Zhegrova giocherà dall’inizio. Anche l’altra settimana si era dovuto fermare in allenamento. Se si fanno i test non è in grandissima condizione, per cui anche lì i ragionamenti hanno una doppia faccia. Li metti in condizione di fare l’ultima mezz’ora che sicuramente farà bene, oppure lo usi finché va e poi lo sostituisci. E questa volta voglio fare così perché il ragazzo lo merita, si sta impegnando".

Articoli correlati
Spalletti e il siparietto con Kalulu in conferenza: "A Napoli ho danneggiato la squadra... Spalletti e il siparietto con Kalulu in conferenza: "A Napoli ho danneggiato la squadra con le mie scelte"
Nella Juve c'è il tema Yildiz. Spalletti: "Sono un po' le stesse cose che dicevo... Nella Juve c'è il tema Yildiz. Spalletti: "Sono un po' le stesse cose che dicevo a Kvara..."
Spalletti: "Bremer e Rugani? Li aspetto a braccia aperte". E su Thuram: "Professionista... Spalletti: "Bremer e Rugani? Li aspetto a braccia aperte". E su Thuram: "Professionista top"
Altre notizie Serie A
Juventus in Champions col Pafos, Spalletti annuncia: "Zhegrova giocherà dall'inizio"... Juventus in Champions col Pafos, Spalletti annuncia: "Zhegrova giocherà dall'inizio"
Luis Henrique sulle ali di Pisa e Como: ecco la grande occasione in Inter-Liverpool... Luis Henrique sulle ali di Pisa e Como: ecco la grande occasione in Inter-Liverpool
Lucca verso l'uscita? Il Napoli ci pensa. Dipende da infortuni, Milan e Roma osservano... TMWLucca verso l'uscita? Il Napoli ci pensa. Dipende da infortuni, Milan e Roma osservano
Tra poco Atalanta-Chelsea, Maresca: "Estevao fuori per scelta tecnica" Tra poco Atalanta-Chelsea, Maresca: "Estevao fuori per scelta tecnica"
Atalanta, Percassi: "Ospitare il Chelsea a Bergamo mi rende orgoglioso" Atalanta, Percassi: "Ospitare il Chelsea a Bergamo mi rende orgoglioso"
Atalanta-Chelsea, a Bergamo c'è anche Bonucci: ecco gli italiani in campo da seguire... TMWAtalanta-Chelsea, a Bergamo c'è anche Bonucci: ecco gli italiani in campo da seguire
Inter, Chivu: "Dodici punti non bastano, dobbiamo sfruttare i momenti della partita"... Inter, Chivu: "Dodici punti non bastano, dobbiamo sfruttare i momenti della partita"
Dopo Spalletti, per Conte c'è Mourinho in Champions: "Un allenatore vincente, c'è... Dopo Spalletti, per Conte c'è Mourinho in Champions: "Un allenatore vincente, c'è poco da dire"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Tutto parte dalla decisione di Conte di restare a Napoli: Hojlund-David può diventare un'altra sliding doors pari a McTominay-Brescianini
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
3 Tutto parte dalla decisione di Conte di restare a Napoli: Hojlund-David può diventare un'altra sliding doors pari a McTominay-Brescianini
4 Juve, critiche a Yildiz e Locatelli. Capello riprende Spalletti: "Non serviva dirlo davanti ai media"
5 Acquisti sbagliati e spese sciagurate, Tuttosport titola: "300 milioni per smontare la Juve"
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Dopo Spalletti, per Conte c'è Mourinho in Champions: "Un allenatore vincente, c'è poco da dire"
Immagine top news n.1 Juventus, Spalletti: "Ho le stesse certezze di quando sono arrivato"
Immagine top news n.2 Milan-Como a Perth verso il no: arbitri e definizione “Serie A”. Le due condizioni
Immagine top news n.3 Milan, sospiro di sollievo per Leao: escluse lesioni, il punto dopo gli esami odierni
Immagine top news n.4 Mourinho su Conte: "Esigente sul mercato, trova sempre il modo di costruire una rosa forte"
Immagine top news n.5 Milan-Como verso il no definitivo all'Australia. Le due date in cui si potrebbe giocare a San Siro
Immagine top news n.6 Balotelli: "Aspetto sempre la Serie A. Mondiale? Lo sognerei anche a 50 anni"
Immagine top news n.7 La Juventus e Spalletti sorridono: Bremer è finalmente tornato in gruppo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Due obiettivi per sostituire Salah: uno in Serie A, l'altro è... da Tiago Pinto Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto
Immagine news podcast n.2 Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller
Immagine news podcast n.3 Chi considerava Diouf un flop ha sempre tempo per ricredersi
Immagine news podcast n.4 Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lamazza: “Catania da battere. Girone C durissimo, nessuna è squadra spacciata"
Immagine news Serie C n.2 Colavitto: “Nel B l’Ascoli può ancora rientrare. Torres e Perugia? Situazioni delicate”
Immagine news Serie A n.3 Scudetto, è lotta a tre tra Milan, Napoli e Inter? Il parere degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus in Champions col Pafos, Spalletti annuncia: "Zhegrova giocherà dall'inizio"
Immagine news Serie A n.2 Luis Henrique sulle ali di Pisa e Como: ecco la grande occasione in Inter-Liverpool
Immagine news Serie A n.3 Lucca verso l'uscita? Il Napoli ci pensa. Dipende da infortuni, Milan e Roma osservano
Immagine news Serie A n.4 Tra poco Atalanta-Chelsea, Maresca: "Estevao fuori per scelta tecnica"
Immagine news Serie A n.5 Atalanta, Percassi: "Ospitare il Chelsea a Bergamo mi rende orgoglioso"
Immagine news Serie A n.6 Atalanta-Chelsea, a Bergamo c'è anche Bonucci: ecco gli italiani in campo da seguire
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Lega Serie B sostiene “The Social Crash” per AFVS. La nota ufficiale
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, a volte ritornano. Vertice Radrizzani-Tey ad Abu Dhabi
Immagine news Serie B n.3 Frosinone, Cittadini: "Salvezza obiettivo primario, ma perché non sognare?"
Immagine news Serie B n.4 Bari, Cerofolini: "Dovevamo battere il Pescara. Commessi troppi errori"
Immagine news Serie B n.5 Spezia, Artistico: "Mettiamo un mattone dopo l'altro. Il mio inizio difficile è alle spalle"
Immagine news Serie B n.6 Spezia, tre anni e mezzo dopo riecco Verde: l'ultimo assist in bianco era datato 2022
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pro Patria, nota del club: "Nessun aumento di quota Finnat. Cessione solo a interlocutori seri”
Immagine news Serie C n.2 Lamazza: “Catania da battere. Girone C durissimo, nessuna è squadra spacciata"
Immagine news Serie C n.3 Catania, spunta una contropartita per vincere il duello con la Salernitana per Bruzzaniti
Immagine news Serie C n.4 Serie C, Giudice Sportivo. Inibiti due ds. Due giornate a Turati. Out 14 giocatori
Immagine news Serie C n.5 Colavitto: “Nel B l’Ascoli può ancora rientrare. Torres e Perugia? Situazioni delicate”
Immagine news Serie C n.6 Picerno, in arrivo un centrocampista argentino: accordo vicino con Muscia
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Juventus-Pafos, Spalletti cerca risposte
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Benfica-Napoli, per Mourinho può essere l'ultima chiamata
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Liverpool
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma Femminile, Kuhl: "Il Chelsea è veloce, ma vogliamo portare a casa qualcosa"
Immagine news Calcio femminile n.2 Cinquina della Juventus sul campo del St. Polten. Doppietta su rigore per Girelli
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma Femminile, Rossettini prima del Chelsea: "Servono personalità, orgoglio e sacrificio"
Immagine news Calcio femminile n.4 St. Polten-Juventus, le formazioni ufficiali: Canzi ne cambia 7. Girelli al centro dell'attacco
Immagine news Calcio femminile n.5 La Top11 della Serie A Women: domina l'Inter con 4 calciatrici. Segue la Lazio
Immagine news Calcio femminile n.6 Rodman può sbarcare in Europa: il braccio di ferro con la NWSL la spinge lontano dagli USA
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?