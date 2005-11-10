Juventus, Kalulu: "Torno con buone sensazioni dalla Nazionale, fondamentale vincere"

Il difensore della Juventus Pierre Kalulu ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo del Cagliari valevole per la 6^ giornata di Serie A.

Come torni alla Juve dopo la Nazionale?

"Torno con buone sensazioni, abbiamo vinto tante partite tratte che contro l'Italia. Torniamo al lavoro iniziale".

Sarà fondamentale partire bene?

"Sarà fondamentale la vittoria. La squadra ha piena fiducia, sarà una bella partita da vedere".

Come vivi la duttilità della Juventus?

"Benissimo, meglio per noi così siamo meno prevedibili. E' piacevole, abbiamo più liberta",