Al Milan non basta Rabiot. Il francese: "Due punti persi, non si può prendere gol da corner"

Adrien Rabiot è intervenuto ai microfoni di Sky per commentare il pareggio del Milan sul campo del Sassuolo. Non è bastato al francese segnare il terzo gol in questo campionato per portare a casa i tre punti:

"Abbiamo fatto delle buone cose e poi ogni tanto non facciamo bene quello che dovremmo fare. Dopo il gol subito abbiamo perso due palle, ci ha salvato Mike (Maignan). E poi abbiamo preso il gol su calcio piazzato. Cose difficili da capire, dobbiamo rivedere la partita e analizzare. Abbiamo fatto una buona partita ma potevamo fare meglio per i giocatori che abbiamo. Il Sassuolo ha giocatori importanti che sanno metterti in difficoltà. Non possiamo prendere il gol su questa fase (da corner) perché ci lavoriamo quasi ogni giorno. Dettagli, ma alla fine perdiamo due punti".

Il Milan sembra che non abbia trovato una sua identità

"Ci adattiamo anche agli avversari. Ogni settimana lavoriamo diversamente in base all'avversario. È buono saper difendere a 4 o a 3, provare più giocatori in diverse posizioni. C'è da lavorare, ovviamente. Ma stasera anche cose facili che potevamo fare le abbiamo sbagliate".