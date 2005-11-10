Juventus, Spalletti: "Cagliari cliente scomodo. Kolo Muani? Deve restare tranquillo"
Paolo Lora Lamia
L’allenatore della Juventus Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo del Cagliari valevole per la 6^ giornata di Serie A.
La partita dell'anno scorso è uno spunto?
"Si va a fare una sintesi anche di quello che è successo, dopo quella sconfitta abbiamo incontrato delle difficoltà e vorremo essere pronti affinché non avvenisse. Questa è una partita dove dobbiamo mettere mano, il Cagliari è un cliente scomodo e gioca un buon calcio".
A che punto è l'associazione tra la squadra e Kolo Muani?
"C'è il rischio che lui rimanga troppo marcabile, non è il calciatore che fa la boa e dà il riferimento ai difensori dell'altra squadra. Viene a palleggiare, la velocità e l'inserimento sono le sue qualità: deve rimanere tranquillo e metterle in pratica".
Nico Gonzalez?
"Diventa tutto più facile, basta che tu gli metta a disposizione un pezzo di campo e loro lasciano impronte ovunque. Nico ha cattiveria tale per cui porta a casa quello che vuole dal calcio. Lui tutto ciò che gli capita lo va a determinare".