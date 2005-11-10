Juventus, Spalletti: "Cagliari cliente scomodo. Kolo Muani? Deve restare tranquillo"

L’allenatore della Juventus Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida esterna sul campo del Cagliari valevole per la 6^ giornata di Serie A.

La partita dell'anno scorso è uno spunto?

"Si va a fare una sintesi anche di quello che è successo, dopo quella sconfitta abbiamo incontrato delle difficoltà e vorremo essere pronti affinché non avvenisse. Questa è una partita dove dobbiamo mettere mano, il Cagliari è un cliente scomodo e gioca un buon calcio".

A che punto è l'associazione tra la squadra e Kolo Muani?

"C'è il rischio che lui rimanga troppo marcabile, non è il calciatore che fa la boa e dà il riferimento ai difensori dell'altra squadra. Viene a palleggiare, la velocità e l'inserimento sono le sue qualità: deve rimanere tranquillo e metterle in pratica".

Nico Gonzalez?

"Diventa tutto più facile, basta che tu gli metta a disposizione un pezzo di campo e loro lasciano impronte ovunque. Nico ha cattiveria tale per cui porta a casa quello che vuole dal calcio. Lui tutto ciò che gli capita lo va a determinare".