Serie B, la Carrarese assapora il successo: Padova ko. Risultati e classifica 6ª giornata
Claudia Marrone
Si avvia verso la sua conclusione, la 6ª giornata del campionato di Serie B, la prima dopo la lunga sosta per le Nazionali, che si chiuderà questa sera con il match del 'Braglia' tra Modena ed Hellas Verona, che scenderanno in campo alle ore 19.30.
L'attesa gara in terra emiliana, è stata però preceduta dal penultimo confronto di questa domenica e penultimo del turno cadetto, che ha segnato la prima vittoria della Carrarese, fresca anche di cambio in panchina: gli apuani hanno infatti battuto 0-2 il Padova dell'ex Antonio Calabro nel confronto che si è giocato in Veneto, e che dunque fatto far festa a Guido Pagliuca, come detto alla sua prima gara sulla panchina della compagine apuana. A segno, Rubino e Rouhi, che ha chiuso la pratica nel secondo tempo.
Di seguito, il punto della situazione con classifica:
SERIE B - 6ª GIORNATA
Già giocate
Avellino-Sampdoria 4-1
12’ Cheddira (A), 18’ Insigne (S), 20’ Palumbo (A), 23’ Russo (A), 28’ Besaggio (A),
Benevento-Cesena 2-0
25’ Siatounis, 90’+4’ Cherubini
Empoli-Palermo 2-4
50’ [rig.] Saporiti (E), 57’ Pohjanpalo (P), 65’ Palumbo (P), 67’ Johnsen (P), 79’ [rig.] Popov (E), 88’ Cassandro
Virtus Entella-Juve Stabia 1-1
47’ Di Nardo (J), 90’+5’ Corona (V)
SudTirol-Ascoli 0-0
Vicenza-Pisa 0-3
19' Pittarello (P), 48' Calabresi (L), 45+2' Rao (P)
Arezzo-Cremonese 0-0
Catanzaro-Mantova 1-3
30’ Tomasevic (M), 34’ Ruocco (M), 55’ Bragantini (M), 90’+1’ Antonini (C)
Padova-Carrarese 0-2
14' Rubino, 51' Rouhi
Domenica 11 ottobre
Ore 19:30 - Modena-Hellas Verona
SERIE B - CLASSIFICA
Palermo 16
Mantova 14
Sudtirol 12
Ascoli 11
Modena 10*
Avellino 10
Pisa 10
Benevento 10
Hellas Verona 7*
Cesena 7
Padova 7
Arezzo 7
Virtus Entella 6
Cremonese 6
Empoli 6
Vicenza 5
Carrarese 4
Sampdoria 4
Catanzaro 3
Juve Stabia 2°
° penalizzazione di quattro punti da parte della Giustizia Sportiva
* una gara in meno