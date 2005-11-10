Serie B, la Carrarese assapora il successo: Padova ko. Risultati e classifica 6ª giornata

Si avvia verso la sua conclusione, la 6ª giornata del campionato di Serie B, la prima dopo la lunga sosta per le Nazionali, che si chiuderà questa sera con il match del 'Braglia' tra Modena ed Hellas Verona, che scenderanno in campo alle ore 19.30.

L'attesa gara in terra emiliana, è stata però preceduta dal penultimo confronto di questa domenica e penultimo del turno cadetto, che ha segnato la prima vittoria della Carrarese, fresca anche di cambio in panchina: gli apuani hanno infatti battuto 0-2 il Padova dell'ex Antonio Calabro nel confronto che si è giocato in Veneto, e che dunque fatto far festa a Guido Pagliuca, come detto alla sua prima gara sulla panchina della compagine apuana. A segno, Rubino e Rouhi, che ha chiuso la pratica nel secondo tempo.

Di seguito, il punto della situazione con classifica:

SERIE B - 6ª GIORNATA

Già giocate

Avellino-Sampdoria 4-1

12’ Cheddira (A), 18’ Insigne (S), 20’ Palumbo (A), 23’ Russo (A), 28’ Besaggio (A),

Benevento-Cesena 2-0

25’ Siatounis, 90’+4’ Cherubini

Empoli-Palermo 2-4

50’ [rig.] Saporiti (E), 57’ Pohjanpalo (P), 65’ Palumbo (P), 67’ Johnsen (P), 79’ [rig.] Popov (E), 88’ Cassandro

Virtus Entella-Juve Stabia 1-1

47’ Di Nardo (J), 90’+5’ Corona (V)

SudTirol-Ascoli 0-0

Vicenza-Pisa 0-3

19' Pittarello (P), 48' Calabresi (L), 45+2' Rao (P)

Arezzo-Cremonese 0-0

Catanzaro-Mantova 1-3

30’ Tomasevic (M), 34’ Ruocco (M), 55’ Bragantini (M), 90’+1’ Antonini (C)

Padova-Carrarese 0-2

14' Rubino, 51' Rouhi

Domenica 11 ottobre

Ore 19:30 - Modena-Hellas Verona

SERIE B - CLASSIFICA

Palermo 16

Mantova 14

Sudtirol 12

Ascoli 11

Modena 10*

Avellino 10

Pisa 10

Benevento 10

Hellas Verona 7*

Cesena 7

Padova 7

Arezzo 7

Virtus Entella 6

Cremonese 6

Empoli 6

Vicenza 5

Carrarese 4

Sampdoria 4

Catanzaro 3

Juve Stabia 2°

° penalizzazione di quattro punti da parte della Giustizia Sportiva

* una gara in meno