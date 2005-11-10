Sassuolo, Aquilani: "Sono soddisfatto. Gol annullato a Thorstvedt? Perché non ha lasciato correre?"

20.15 - Al termine di Sassuolo-Milan c'è spazio per le parole. Conferenza stampa post-partita per Alberto Aquilani, allenatore del Sassuolo, che interviene dalla sala stampa del Mapei Stadium per commentare il match odierno contro i rossoneri. Tra poco le sue dichiarazioni in diretta.

20.30 - Inizia la conferenza.

Quanto sei soddisfatto? Cosa hai visto sul gol annullato?

"Sono soddisfatto perché affrontavamo una squadra forte e il modo in cui l'abbiamo affrontata mi porta soddisfazione. Abbiamo iniziato bene, poi negli ultimi 10 minuti abbiamo lasciato campo al Milan e il Milan diventa una squadra importante quando gli lasci tempo e spazio. Nel secondo tempo è stata una partita diversa, siamo stati meno puliti di altre volte ma la partita mi porta soddisfazione. Non ho visto l'episodio di Thorstvedt, mi dicono di una spinta, ti direi perché non ha lasciato andare e poi fischiano ma è andata così".

Restare aggrappati alla gara sta diventando una buona abitudine...

"Oggi è fondamentale, nel calcio bisogna restare aggrappati ai momenti della gara, poi ci sono gli avversari. Mi piace la maturità della squadra".

C'è più amaro in bocca o soddisfazione per il pari?

"io sono soddisfatto. Ovvio che la sensazione dal campo mi faceva pensare che potevamo sbagliare meno, qualitativamente siamo stati meno precisi di altre volte ma il calcio è così, ci sono le giornate, gli avversari. Nel complesso sono soddisfatto ma siccome siamo ambiziosi e vogliamo portare sempre il massimo a casa dobbiamo continuare a lavorare".

I cambi hanno fatto bene...

"Sono entrati tutti bene e ce ne sono altri in panchina che sono bravi e non sono entrati che possono darci una mano. Farò delle scelte in base alla partita, Bowie è entrato bene, Odenthal, Thorstvedt, tutti quanti".

Come sta Leysen? Le tante alternative danno un po' più di tranquillità?

"Gli episodi ti portano a vedere le cose in un certo modo. A Monza qualitativamente avevamo fatto meglio di oggi, oggi davanti avevamo una squadra diversa rispetto al Monza. Oggi il calcio è diverso, chi entra è un potenziale titolare, non è come quando giocavo io, e se capiamo questo possiamo avere tanti vantaggi. I cambi hanno fatto bene. Leysen non so cos'è, non siamo molto fiduciosi per la dinamica dell'infortunio e mi auguro che non sia niente di che perché era in rampa di lancio per raggiungere livelli importanti".

Esposito poco presente, lontano dall'area, mentre Bowie ha fatto subito bene...

"Gli chiedo io a Esposito quella posizione, lega il gioco come pochi. A me piace questo, poi deve andare ad attaccare e a riempire l'area. È un giocatore diverso da Bowie, che è entrato benissimo. Sono fortunato, ho due attaccanti complementari che mi lasciano ben sperare".

20.37 - Termina la conferenza.