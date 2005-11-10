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Padova-Carrarese 0-2, le pagelle: buona la prima per Pagliuca, nei veneti si salva solo Fusi

autore
Stefano Scarpetti
Oggi alle 19:47Serie B
autore Stefano Scarpetti
11.10.2026 19:47Serie B
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

La Carrarese conquista il primo successo stagionale tornando a vincere dopo sei mesi, l'ultimo successo era del 6 aprile scorso dal 3-1 rifilato allo Spezia. Lo fa espugnando per 2-0 lo stadio Euganeo di Padova permettendo a Pagliuca di bagnare nel migliore dei modi il suo esordio alla guida dei toscani anche se era in tribuna. Decisive le reti di Rubino e Rouhi rispettivamente al 13' del primo tempo e al 7' della ripresa al cospetto dei biancoscudati apparsi lenti ed involuti in fase di costruzione e molto fragili e disattenti in difesa

Le PAGELLE DEL PADOVA (A cura di Stefano Scarpetti)

Sorrentino 6 - Non ha responsabilità sui due gol della Carrarese, salva nel finale su Belloni riuscendo a sbarrare lo specchio di porta al numero 7 avversario

Sgarbi 5 - Soffre le scorribande portate dai toscani nella sua zona di competenza. Belloni e Parlanti lo mettono spesso in mezzo. Prova a dare il suo apporto in fase di costruzione senza incidere particolarmente.

Lovato 5.5 - Fuori posizione sul primo gol di Rubino, al quale regala con una respinta corta la palla del 2-0 per sua fortuna cestinata. Ha il merito di lottare fino alla fine ingaggiando duelli con gli avversari.

Dellavalle 5 - Si perde completamente Rouhi nella circostanza che genera il 2-0. Nel finale lascia spesso la sua zona di competenza per dare il suo apporto alla manovra offensiva biancoscudata.

Capelli 5.5 Qualche sgroppata sulla destra, settore nel quale cerca il dialogo con i compagni. Si rende protagonista di molti cross sistematicamente imprecisi.

Fusi 6.5 Uno dei pochi a salvarsi nella in una serataccia della squadra di Calabro. Ci mette voglia, determinazione e cattiveria. Talvolta esagera, obbligando il tecnico a toglierlo per uno scontro troppo ravvicinato con Parlanti.
Dal 67’ Galazzi 5.5 - La volontà non gli manca ma alla fine dei conti non lascia particolari tracce del suo ingresso in campo.

Zuelli 5.5 Rimane imprigionato nel centrocampo avversario non riuscendo a guidare in maniera incisiva la manovra del Padova

Cocchi 5 - Qualche incursione nei primi venti minuti e poco più. Va in grande sofferenza ad andare a prendere i dirimpettai avversari.
Dal 56’Di Mariano 5.5 Almeno ha la palla del possibile 1-2 a pochi minuti dal suo ingresso, poi si scioglie.

Caprari 6 - Uno dei pochi a meritarsi la sufficienza per l’impatto avuto sulla gara. Poi si spegne, ma prima dell’infortunio ha il merito di provarci.
Dal 56’Pompetti 5 Si fa notare solo per qualche tentativo non riuscito rimanengo imbrigliato nella ragnatela di centrocampo e difesa della Carrarese.

Moro 5 - Ha una palla gol nel primo tempo e la spreca in maniera clamorosa. Per il resto non si fa mai vedere, rimanendo ai margini della partita.
Dal 78’ Seghetti s.v.

Bortolussi 5 - Si fa notare solo per la buona sponda per Moro nel primo tempo. Per il resto viene preso in mezzo dai difensori della Carrarese perdendo tutti i duelli.
Dal 46’ Artistico 5 E’ al suo esordio e si vede, nei 49 minuti in cui viene impiegato compreso il recupero non riceve palloni. Dimostra di essere in ritardo di condizione non riuscendo ad incidere

Allenatore: Calabro 5 - Brutta prestazione dei veneti apparsi lenti ed impacciati, incapaci di reagire allo svantaggio mostrando difficoltà a costruire gioco esponendosi alle ripartenze spesso ficcanti degli avversari. Arriva la seconda sconfitta nelle ultime tre partite per il Padova, rappresentando un campanello d'allarme, soprattutto per il modo in cui questa si è materializzata.

PAGELLE DELLA CARRARESE (A cura di Stefano Scarpetti)

Pizzignacco 6 - Si prende la soddisfazione del primo clean sheet della stagione. Chiamato ad un solo intervento al 93’ su tiro da fuori di Pompetti. Per il resto ordinaria amministrazione svolta al meglio

Reale 6 - Non sempre stilisticamente perfetto nelle chiusure ma efficace. In alcuni frangenti mostra poca sicurezza, soprattutto in avvio poi con il passare dei minuti prende confidenza con la gara

Oliana 7 - Domina la difesa dando sicurezza all’intero reparto rimandando indietro gli attacchi a dir la verità poco organizzati dei padroni di casa. Convive alla grande con un cartellino giallo sulle spalle dalla prima frazione.

Ruggeri 6 - Blinda la sua fascia disinnescando gli attacchi avversari mettendo grande attenzione, mettendo sul piatto della bilancia senso della posizione e concentrazione

Belloni 6.5 - Ritrova il tecnico avuto alla Lucchese e al Siena in passato. Dimostra di conoscere i dettami di Pagliuca interpretando al meglio il ruolo di esterno destro. Eccellente l’assist per Rouhi in occasione del 2-0.

Parlanti 7 - Una costante spina nel fianco della difesa del Padova per tutta la partita. Si inserisce sistematicamente con i tempi giusti riuscendo a non dare punti di riferimento ai difensori e centrocampisti veneti che non lo prendono mai.
Dal 88' Cudrig s.v

Braunoder 6.5 - Metronomo del centrocampo dove detta i tempi della manovra. In fase di non possesso ruba una quantità infinità di palloni dando sostanza e fosforo

Schiavi 6 - Prestazione di grande quantità nella zona nevralgica del campo. Garantisce corsa schermando sistematicamente i centrocampisti del Padova.
Dal 72’ Martini s.vv

Rouhi 7 Si prende la soddisfazione di siglare la rete del 2-0 raccogliendo il preciso cross di Belloni da destra. Un gol che corona nel migliore dei modi una prestazione eccellente.
Dal 71’ Guercio 6 - Garantisce freschezza e sostanza ai suoi nel difendere e ripartire negli ultimi venti minuti

Rubino 7 Sigla il suo secondo centro stagionale raccogliendo un cross dalla destra al bacio di Belloni. Poco dopo si mangia la palla del 2-0 sparando alle stelle
Dal 60’ Topalovic 5.5 - Non entra con il piglio giusto commettendo qualche errore di troppo

Abiuso 6 Ingaggia duelli rusticani con Lovato dai quali esce spesso vincitore. Entra nelle azioni dei marmiferi anche se non punta mai la porta.
Dal 46’ Marconi 6 - protagonista di ripartenze in campo aperto mettendo corsa e volontà.

Allenatore: Batista 7 - Ottimo approccio per Pagliuca in collaborazione con il suo secondo mette in campo una squadra ordinata, capace di colpire quando era necessario farlo mostrando una ritrovata solidità difensiva. Il clean sheet per i marmiferi mancava dal 22 marzo, quando la Carrarese si impose 3-0 a Bari.

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