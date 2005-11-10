Lazio, Gattuso rivela: "Oggi volevo far giocare dal primo minuto Doekhi e Diogo Leite"

Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio, ha parlato così in conferenza stampa dopo il successo contro il Monza, rifiutando un commento sulla graduatoria: "Noi non ci dobbiamo pensare, non dobbiamo guardare alla classifica altrimenti gira la testa. Dobbiamo vivere alla giornata, il nostro obiettivo è allenarsi come si deve e avere rispetto delle regole recuperando tutti i giocatori a disposizione. Per me oggi è una vittoria, non mi è mai capitato di cambiare due centrali in una partita, ho oltre 300 partite in carriera e non mi è mai successo. Sono bravi loro, vedo come si allenano, non vi nego che oggi volevo giocare dal primo minuto Doekhi e Diogo Leite, è vero che all'Union Berlino hanno giocato insieme ma è passato tanto tempo. Ho giocatori che lavorano bene e da parte mia c'è grandissima fiducia. Non dobbiamo guardare nulla, andremo a giocare con una squadra fortissima allenata da un grandissimo allenatore".

Cosa pensa del Monza?

"Il Monza è una squadra pericolosa che crea tanto e mette sempre in difficoltà tutti, poi vogliono fare pressione ultra offensiva e siamo stati bravi nel primo tempo perché giravamo e difficilmente ci prendevano. È una squadra giovane con giocatori molto interessanti".