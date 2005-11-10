Juventus, Kelly: "La vittoria col Napoli ci ha dato fiducia. Dobbiamo restare concentrati"
autore
Matteo Selli
Matteo Selli
Oggi alle 19:53Serie A
autore Matteo Selli
05.11.2026 19:53Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Il difensore della Juventus Lloyd Kelly è intervenuto ai microfoni di SkySport nel prepartita della gara di Europa League contro l'Az Alkmaar. Di seguito le sue dichiarazioni:
"Sto bene, ieri sera non ho sentito i fuochi d'artificio, ho dormito bene e credo valga anche per il resto della squadra. Meerdink? Non sarebbe qui se non fosse un buon giocatore. Il nostro obiettivo è non subire gol, dovremo stargli addosso tutta la partita. Contro il Napoli la squadra ha avuto belle sensazioni, sappiamo quello che dobbiamo fare, la vittoria ci ha dato fiducia e ha portato un buon clima, ma dobbiamo essere concentrati su quello che stiamo facendo in questo momento".
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Oggi
21:00 Serie A
Milan, l'amarezza di De Winter: "Adesso è dura parlare, sconfitta difficile da spiegare"
20:54 Serie A
Ajax schiacciasassi, Salah cade con il Friburgo: Conference League, i finali delle 18.45
20:50 Serie A
Milan-Ferencvaros 0-2, le pagelle: bocciati quasi tutti, anche capitan Rabiot. Torriani croce e delizia
20:42 Serie A
Krstovic evita la figuraccia, ma l'Atalanta non esce dalla crisi: solo 1-1 con il Kairat
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi