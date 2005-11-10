Juventus, Kelly: "La vittoria col Napoli ci ha dato fiducia. Dobbiamo restare concentrati"

Il difensore della Juventus Lloyd Kelly è intervenuto ai microfoni di SkySport nel prepartita della gara di Europa League contro l'Az Alkmaar. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Sto bene, ieri sera non ho sentito i fuochi d'artificio, ho dormito bene e credo valga anche per il resto della squadra. Meerdink? Non sarebbe qui se non fosse un buon giocatore. Il nostro obiettivo è non subire gol, dovremo stargli addosso tutta la partita. Contro il Napoli la squadra ha avuto belle sensazioni, sappiamo quello che dobbiamo fare, la vittoria ci ha dato fiducia e ha portato un buon clima, ma dobbiamo essere concentrati su quello che stiamo facendo in questo momento".