Juventus, Kelly: "Spalletti ci ha trasmesso immediatamente le sue idee. Qui serve ambizione"

Lloyd Kelly quest'anno ha dimostrato di essere un valore aggiunto per la Juventus, soprattutto in fase difensiva, ma anche in quella offensiva perché ha segnato gol pesanti come quelli contro Inter e Borussia Dortmund: "In bianconero è come se stessi in una famiglia". Il centrale ha sottolineato in un'intervista a La Stampa come da fuori si dia importanza al lavoro e al successo, ma da dentro si sente che esiste un ambiente in cui tutti si aiutano, condividono esperienze ed emozioni, sia nei momenti buoni che in quelli più difficili: "Serve aiutarsi".

Immancabile un commento sul ko di Cagliari, che ha evidentemente pesato sulla classifica della Vecchia Signora: "Bisogna avere la giusta mentalità, in alcune situazioni non riesci a risolvere le cose". Per l'inglese è stato un ko deludente, che non è facile da digerire vista la buona prestazione offerta: "Veniamo da un buon periodo, sappiamo che vogliamo fare il massimo dei punti, la lotta sarà serrata".

Infine ha cercato di far entrare i tifosi dentro il mondo Juventus, in particolare quello di Luciano Spalletti, con cui gli è piaciuto lavorare da subito: "Ci ha trasmesso immediatamente le sue idee. Ci vuole un po' per adattarsi a un nuovo tecnico, ma l'abbiamo fatto bene. Qui devi avere ambizione, pensare a vincere. Questo è un obiettivo che c'è sempre nella mente".