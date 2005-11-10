Juventus, tornato anche l'ultimo che mancava all'appello: oggi primo allenamento per Lucumì

Juventus, tornato anche l'ultimo che mancava all'appello: oggi primo allenamento per LucumìTMW
Niccolò Righi
All'appello mancava soltanto lui e oggi, finalmente, è arrivato il momento del ritorno. Luciano Spalletti ha potuto riabbracciare anche Jhon Lucumì, rientrato alla Continassa dopo gli impegni con la propria nazionale. Il difensore colombiano ha svolto in mattinata il primo allenamento post sosta insieme al resto del gruppo, tornando così a disposizione del tecnico in vista dei prossimi impegni.
A due giorni dalla sfida contro il Cagliari alla Domus Arena, resta però da capire quale sarà il suo ruolo nelle gerarchie difensive. Lucumi parte infatti leggermente indietro nel consueto ballottaggio con Lloyd Kelly per affiancare Bremer al centro della difesa. La decisione finale spetterà a Spalletti, chiamato a sciogliere gli ultimi dubbi in vista della trasferta in Sardegna.