Juventus, Lucumì e Nico tornano tardi: Spalletti valuterà se schierarli

Da domani la Juventus tornerà ad allenarsi alla Continassa e Spalletti ritroverà gran parte dei suoi nazionali. Infatti, al JTC si rivedranno Douglas Luiz, Pape Sarr, Edon Zhegrova, Nick Woltemade, Teun Koopmeiners e Francisco Conceicao. Praticamente sei dei dodici nazionali da domani saranno a Torino e potranno cominciare a mettere nel mirino la gara contro il Cagliari. Gli ultimi a tornare saranno Lucumì e Nico Gonzalez. Il colombiano giocherà nella notte di mercoledì, perciò Spalletti dovrà capire quanto sarà stanco. Non è quindi da escludere che Lucumì a Cagliari possa riposare, visto che Kelly durante la pausa è rimasto a Torino. Nel frattempo, la Juventus può guardare con fiducia anche alla situazione degli infortunati, con alcuni giocatori che stanno progressivamente avvicinandosi al rientro.

Ekhator torna in campo: la Juventus non vuole correre rischi

In questa pausa la Juventus ha lavorato anche per cercare di recuperare i giocatori attualmente ai box. Una delle notizie più positive è arrivata nella giornata di venerdì, quando Jeff Ekhator ha ripreso a lavorare in campo. L’attaccante classe 2006 ha iniziato nuovamente a toccare il pallone e a effettuare anche dei cambi di direzione. Si tratta di segnali incoraggianti, che confermano come la sua situazione sia in netto miglioramento. Ekhator, però, ha già dovuto fare i conti con due infortuni piuttosto rognosi in questo inizio di stagione. Per questo motivo la Juventus non ha intenzione di accelerare i tempi e correrà il minimo rischio possibile. Il giovane attaccante dovrà recuperare pienamente la condizione prima di tornare a disposizione di Luciano Spalletti. L’obiettivo sarà quello di accompagnarlo gradualmente verso il rientro, senza forzare una situazione che potrebbe comportare il rischio di una nuova ricaduta. La sensazione è che Ekhator possa tornare a disposizione nel giro di circa due settimane. La Juventus, dunque, continuerà a monitorare quotidianamente i suoi progressi alla Continassa. Il fatto che abbia già ripreso a lavorare sul campo rappresenta comunque un passo importante nel suo percorso di recupero. Spalletti aspetta quindi il giovane attaccante, consapevole però che sarà fondamentale riportarlo in gruppo soltanto quando sarà completamente pronto.

Cabal si avvicina: può diventare un’alternativa importante

Per la gara contro il Cagliari o per quella contro il Celta Vigo, la Juventus potrebbe invece ritrovare Cabal. Il colombiano non è certo un giocatore indispensabile per Spalletti, ma può comunque dare una mano alla squadra, anche perché è stato inserito nella lista UEFA. Anche Cabal ha ripreso a lavorare in campo e il suo rientro si sta quindi avvicinando. Per Spalletti il colombiano può rappresentare un’alternativa a Celik e, proprio per questo, il suo ritorno potrebbe permettere al tecnico di avere maggiore libertà nelle scelte. Il possibile recupero di Cabal potrebbe infatti consentire di avanzare Cambiaso, giocatore che il tecnico ha già provato anche a centrocampo. Il numero 20 bianconero può quindi essere utilizzato in più zone del campo e rappresentare una soluzione preziosa anche in fase offensiva. In questo senso, il ritorno di Cabal potrebbe ampliare le possibilità di scelta dell’allenatore. La Juventus dovrà comunque valutare con attenzione le sue condizioni prima di inserirlo nuovamente nelle rotazioni. Per rivedere Boga, invece, servirà ancora un po’ di tempo. L’ivoriano ha già ripreso a correre in campo, ma il suo recupero sarà inevitabilmente più lungo. Boga ha infatti riportato una lesione di medio grado e per questo motivo saranno necessarie ancora alcune settimane prima di poterlo rivedere a disposizione. Anche in questo caso la Juventus non vuole correre rischi e procederà con cautela.