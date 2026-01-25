Juventus-Napoli, i convocati di Spalletti: quattro le assenze, prima chiamata per Huli
Big match oggi alle 18 all'Allianz Stadium. La Juventus ospiterà il Napoli per cercare punti per rientrare immediatamente in corsa per le zone alte della classifica dopo il ko di Cagliari. Il tecnico Luciano Spalletti ha diramato l'elenco dei convocati in vista della gara contro gli azzurri di Antonio Conte. Assenti sempre Vlahovic, Rugani, Pinsoglio e Milik mentre da segnare la prima chiamata per il giovane portiere Raffaele Huli.
Portieri: Perin, Di Gregorio, Huli.
Difensori: Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Cabal.
Centrocampisti: Locatelli, Conceiçao, Koopmeiners, Adzic, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie, Joao Mario.
Attaccanti: Yildiz, Zhegrova, Openda, David.
