Juventus, problemi per Yildiz: Spalletti lo sostituisce all'intervallo, dentro Miretti

Alla festa per il raddoppio firmato da Weston McKennie si è subito affiancata la preoccupazione in casa Juventus. Subito dopo la rete, Luciano Spalletti ha chiesto a Kenan Yildiz come si sentisse: il numero 10 ha risposto a bassa voce e il tecnico ha chiamato la panchina. All’intervallo è arrivata la sostituzione, con Fabio Miretti in campo al suo posto. Segnale di un fastidio da valutare.

