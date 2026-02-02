TMW Juventus, domani gli esami di Yildiz dopo l'infortunio contro il Parma

La Juventus resta in attesa di capire l’entità del problema accusato da Kenan Yildiz. Dopo il gol del raddoppio firmato da Weston McKennie, Luciano Spalletti si è avvicinato al numero 10 per chiedergli come stesse: pochi istanti dopo è arrivata la chiamata alla panchina e all’intervallo la sostituzione con Fabio Miretti.

Il tecnico ha chiarito nel post-partita: “Yildiz siamo stati in contatto nel primo tempo e ci rispondeva di avere un po' di dolore, abbiamo valutato a fine primo tempo. Ora ha dolore anche camminando, bisogna valutare. Quelli che l’hanno trattato dicono che non si tratta di molto, per giovedì la vedo dura.”

Per avere un quadro preciso, l’attaccante si sottoporrà domani mattina agli accertamenti strumentali presso il J Medical. Solo dopo gli esami si capiranno tempi di recupero e disponibilità per i prossimi impegni.