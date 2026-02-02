Juve show al Tardini, Spalletti con il fiato sospeso per Yildiz

La Juventus ha battuto nettamente il Parma con il punteggio di 1-4. I bianconeri sono entrati in campo subito bene e dopo una manciata di minuti Conceicao ha avuto la possibilità di sbloccare il risultato ma Corvi è riuscito a neutralizzare il tiro. Sempre il portoghese, poco dopo, ha colpito una traversa. Dai suoi piedi, però, passa anche il calcio d'angolo da cui arriva lo 0-1 di Bremer. Il brasiliano, con uno stacco imperioso, ha sbloccato la partita. Dopodiché è Weston McKennie a trovare il raddoppio, concludendo una bellissima azione. Nel secondo tempo, però, la Juventus non è entrate benissimo im campo e Cambiaso con un intervento goffo commette un'ingenuità e riapre la partita con un'autorete. Ma i bianconeri si sono subito ributtati in avanti e Jonathan David dopo una bella parata di Edoardo Corvi è abile di testa ad indirizzare la palla verso la porta, Bremer ha seguito l'azione e ha segnato così la sua doppietta personale. Poco dopo il canadese ha trovato la gioia personale, calando così il poker per la Juventus. Sul finale di gara anche Openda ha trovato la rete che però è stata annullata per fuorigioco.

Yildiz da valutare.

Al termine della gara contro il Parma, Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi sulle condizioni di Kenan Yildiz uscito acciaccato dal match del Tardini: “Non riusciva a camminare? Questo lo ha detto lei. Io ho detto che aveva un po' di dolore a camminare. Ci aggiungete sempre roba. Lo hanno trattato e dicono che non gli sembra molto al tatto. Mi sono fidato di quello che diceva lui, l'ho chiamato tre volte durante il primo tempo. Si toccava l'adduttore, si guardava. Mi ha detto che riusciva ad arrivare bene alla fine del primo tempo e che avrebbe guardato. Freddando il muscolo un po' lo sentiva di dolore. Chi lo ha trattato sa fare il suo lavoro e ha detto che non è grave. Può darsi che salti un paio di partite visto che sono ravvicinate". Il tecnico di Certaldo ha poi parlato del mercato che sta arrivando al gong finale: “Io non mi aspetto niente. Ho accettato di venire ad allenare la Juventus così com'era. Mi avevano avvertito che poteva capitare che non avremmo potuto fare niente a gennaio, ma non era un problema per me, secondo me era già una squadra forte. Anche quando non facevamo risultato ho sempre detto le stesse cose. Voi dicevate: "Si fa cagare", io dicevo: "Aspettiamo, dobbiamo trovare confidenza". La squadra ha ancora potenzialità. La reazione dopo il gol subito stasera mi dà un piacere enorme: vedere che tutti sono andati in soccorso a quello che ha avuto l'episodio negativo. Invece di avere timore, siamo andati subito a segnare di nuovo, è stato bellissimo per me come allenatore, è fondamentale. Come possono aiutarti i compagni? Riprendendo il risultato, non dandoti le pacchettine e facendoti vedere che sono amico. Sono amico se riprendo la palla e vado a riprendere il risultato. Abbiamo ristabilito le gerarchie in campo subito e la squadra è stata eccezionale in questo".

Bremer felice per la doppietta.

Gleison Bremer è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria contro il Parma visto che ha segnato una doppietta. Il brasiliano, in conferenza stampa, si è detto felice di aver segnato in quel di Parma: “Sono contento per i gol e la vittoria soprattutto”. Bremer ha poi parlato delle sue condizioni fisiche: “Giocherai a Bergamo? Devi chiedere al mister! Mi sento bene, anche se un po’ di stanchezza la sento. Abbiamo dominato tanto oggi e non ho speso così tante energie. Col ginocchio sto bene”. Infine, il numero 3 bianconero ha parlato dell’intesa con Lloyd Kelly: “Non L’ho notato quando è arrivato che aveva qualità, ma è arrivato in un momento di difficoltà per la squadra, che non girava. A inizio anno abbiamo parlato, è un bravo ragazzo che ascolta e vuole migliorare. Sta facendo bene e Spalletti lo sta aiutando a fare bene. Ma c’è anche Gatti che è un buon difensore”.