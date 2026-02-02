Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juve show al Tardini, Spalletti con il fiato sospeso per Yildiz

Juve show al Tardini, Spalletti con il fiato sospeso per Yildiz TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45Serie A
Camillo Demichelis

La Juventus ha battuto nettamente il Parma con il punteggio di 1-4. I bianconeri sono entrati in campo subito bene e dopo una manciata di minuti Conceicao ha avuto la possibilità di sbloccare il risultato ma Corvi è riuscito a neutralizzare il tiro. Sempre il portoghese, poco dopo, ha colpito una traversa. Dai suoi piedi, però, passa anche il calcio d'angolo da cui arriva lo 0-1 di Bremer. Il brasiliano, con uno stacco imperioso, ha sbloccato la partita. Dopodiché è Weston McKennie a trovare il raddoppio, concludendo una bellissima azione. Nel secondo tempo, però, la Juventus non è entrate benissimo im campo e Cambiaso con un intervento goffo commette un'ingenuità e riapre la partita con un'autorete. Ma i bianconeri si sono subito ributtati in avanti e Jonathan David dopo una bella parata di Edoardo Corvi è abile di testa ad indirizzare la palla verso la porta, Bremer ha seguito l'azione e ha segnato così la sua doppietta personale. Poco dopo il canadese ha trovato la gioia personale, calando così il poker per la Juventus. Sul finale di gara anche Openda ha trovato la rete che però è stata annullata per fuorigioco.

Yildiz da valutare.
Al termine della gara contro il Parma, Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi sulle condizioni di Kenan Yildiz uscito acciaccato dal match del Tardini: “Non riusciva a camminare? Questo lo ha detto lei. Io ho detto che aveva un po' di dolore a camminare. Ci aggiungete sempre roba. Lo hanno trattato e dicono che non gli sembra molto al tatto. Mi sono fidato di quello che diceva lui, l'ho chiamato tre volte durante il primo tempo. Si toccava l'adduttore, si guardava. Mi ha detto che riusciva ad arrivare bene alla fine del primo tempo e che avrebbe guardato. Freddando il muscolo un po' lo sentiva di dolore. Chi lo ha trattato sa fare il suo lavoro e ha detto che non è grave. Può darsi che salti un paio di partite visto che sono ravvicinate". Il tecnico di Certaldo ha poi parlato del mercato che sta arrivando al gong finale: “Io non mi aspetto niente. Ho accettato di venire ad allenare la Juventus così com'era. Mi avevano avvertito che poteva capitare che non avremmo potuto fare niente a gennaio, ma non era un problema per me, secondo me era già una squadra forte. Anche quando non facevamo risultato ho sempre detto le stesse cose. Voi dicevate: "Si fa cagare", io dicevo: "Aspettiamo, dobbiamo trovare confidenza". La squadra ha ancora potenzialità. La reazione dopo il gol subito stasera mi dà un piacere enorme: vedere che tutti sono andati in soccorso a quello che ha avuto l'episodio negativo. Invece di avere timore, siamo andati subito a segnare di nuovo, è stato bellissimo per me come allenatore, è fondamentale. Come possono aiutarti i compagni? Riprendendo il risultato, non dandoti le pacchettine e facendoti vedere che sono amico. Sono amico se riprendo la palla e vado a riprendere il risultato. Abbiamo ristabilito le gerarchie in campo subito e la squadra è stata eccezionale in questo".

Bremer felice per la doppietta.
Gleison Bremer è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria contro il Parma visto che ha segnato una doppietta. Il brasiliano, in conferenza stampa, si è detto felice di aver segnato in quel di Parma: “Sono contento per i gol e la vittoria soprattutto”. Bremer ha poi parlato delle sue condizioni fisiche: “Giocherai a Bergamo? Devi chiedere al mister! Mi sento bene, anche se un po’ di stanchezza la sento. Abbiamo dominato tanto oggi e non ho speso così tante energie. Col ginocchio sto bene”. Infine, il numero 3 bianconero ha parlato dell’intesa con Lloyd Kelly: “Non L’ho notato quando è arrivato che aveva qualità, ma è arrivato in un momento di difficoltà per la squadra, che non girava. A inizio anno abbiamo parlato, è un bravo ragazzo che ascolta e vuole migliorare. Sta facendo bene e Spalletti lo sta aiutando a fare bene. Ma c’è anche Gatti che è un buon difensore”.

Articoli correlati
Calcio donne: Girelli da record con Juve, 'Più di una pietra miliare' Calcio donne: Girelli da record con Juve, 'Più di una pietra miliare'
Bremer, McKennie, David e poker al Parma. La Stampa celebra: "La Juve è uno spettacolo"... Bremer, McKennie, David e poker al Parma. La Stampa celebra: "La Juve è uno spettacolo"
Calciomercato Juventus, Di Marzio: "Tentativo per Alexander Sørloth" Calciomercato Juventus, Di Marzio: "Tentativo per Alexander Sørloth"
Altre notizie Serie A
Sassuolo sempre nel segno di Berardi. E anche Matic incorona 'Super Mimmo' Sassuolo sempre nel segno di Berardi. E anche Matic incorona 'Super Mimmo'
Roma tra campo e mercato: è arrivato Zaragoza, stasera la sfida all’Udinese Roma tra campo e mercato: è arrivato Zaragoza, stasera la sfida all’Udinese
Acquisto Mateta: arriva o no? Cosa succede, i dubbi del Milan, la decisione finale... Acquisto Mateta: arriva o no? Cosa succede, i dubbi del Milan, la decisione finale
Lookman all'Atletico è l'ultimo colpo su una nuova inattesa asse di mercato Lookman all'Atletico è l'ultimo colpo su una nuova inattesa asse di mercato
Inter, la musica giusta a Cremona. Lautaro e Zielinski blindano la vetta Inter, la musica giusta a Cremona. Lautaro e Zielinski blindano la vetta
Juve show al Tardini, Spalletti con il fiato sospeso per Yildiz Juve show al Tardini, Spalletti con il fiato sospeso per Yildiz
Parma, otto gol subiti in due partite: serve “tornare a mettere l’elmetto” Parma, otto gol subiti in due partite: serve “tornare a mettere l’elmetto”
Gabriel Strefezza in prestito al Parma, è fatta: i dettagli. Fissate le visite mediche... TMWGabriel Strefezza in prestito al Parma, è fatta: i dettagli. Fissate le visite mediche
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
Le più lette
1 Milan, Mateta è un giallo. Oggi visite a Londra. Disasi bocciato. Juve, ultimo assalto a Kolo Muani. Idea Sorloth. Boga e Holm bianconeri. Napoli, arriva il brasiliano Alison Santos. Inter, Frattesi resta. Roma, anche Zaragoza
2 Da Mateta a Icardi, passando per Lookman, fino a Gosens: le ultime 24 ore di mercato in Italia
3 Che bella Juventus: Spalletti fa la voce grossa a Parma e chiude a Icardi: "Non lo vogliamo"
4 Non solo Benzema, un altro francese saluta l'Al Ittihad: Kante vicino al Fenerbahce
5 Ardoino racconta il no di Exor: "Siamo entrati col cappello in mano, ma non ci hanno sorriso"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Roma, ecco Zaragoza dal Bayern: l'esterno è atterrato a Fiumicino. Le immagini
Immagine top news n.1 Che bella Juventus: Spalletti fa la voce grossa a Parma e chiude a Icardi: "Non lo vogliamo"
Immagine top news n.2 Da Mateta a Icardi, passando per Lookman, fino a Gosens: le ultime 24 ore di mercato in Italia
Immagine top news n.3 Pisa, nome a sorpresa per la panchina: Hiljemark è il primo nome. I dettagli
Immagine top news n.4 Fiorentina, Gosens vuole restare: no del tedesco alla proposta del Nottingham
Immagine top news n.5 Milan-Mateta, serve altro tempo: un medico dei rossoneri a Londra. Tutti i dettagli
Immagine top news n.6 Juventus, Chiellini: "Escludo l'operazione Icardi. Kolo Muani? Siamo in attesa"
Immagine top news n.7 Juventus, Holm arrivato al J Medical: prima le visite e poi la firma sul contratto
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La doppia missione di Fagioli. E' una sfida a un milanista per il sogno azzurro
Immagine news podcast n.2 Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani
Immagine news podcast n.3 Perché il Napoli non ha sacrificato un big per sistemare la squadra?
Immagine news podcast n.4 I piani mercato saltati della Juventus. Ma c'è sempre una soluzione pronta
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Lo Monaco: "Lazio, imporre a Lotito di stare zitto. Servirebbe un bagno di umiltà"
Immagine news Serie C n.2 Mario Petrone: “Girone B durissimo, Perugia soffre. Catania e Benevento? Ecco la differenza”
Immagine news Altre Notizie n.3 Sorteggi Champions League per le italiane, il commento degli ospiti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Sassuolo sempre nel segno di Berardi. E anche Matic incorona 'Super Mimmo'
Immagine news Serie A n.2 Roma tra campo e mercato: è arrivato Zaragoza, stasera la sfida all’Udinese
Immagine news Serie A n.3 Acquisto Mateta: arriva o no? Cosa succede, i dubbi del Milan, la decisione finale
Immagine news Serie A n.4 Lookman all'Atletico è l'ultimo colpo su una nuova inattesa asse di mercato
Immagine news Serie A n.5 Inter, la musica giusta a Cremona. Lautaro e Zielinski blindano la vetta
Immagine news Serie A n.6 Juve show al Tardini, Spalletti con il fiato sospeso per Yildiz
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, tutte le operazioni di calciomercato: acquisti e cessioni squadra per squadra
Immagine news Serie B n.2 Juve Stabia, in arrivo Diakite in prestito dal Palermo
Immagine news Serie B n.3 Palermo, tentativo per Depaoli. Il calciatore al momento non è convinto di partire
Immagine news Serie B n.4 Padova, Andreoletti: "Sconfitta difficile da digerire, con questo spirito ci si salva"
Immagine news Serie B n.5 Monza, Bianco: "Vittoria meritata. Arbitraggio? mai un rigore in 22 partite"
Immagine news Serie B n.6 Venezia, dal Luton Town FC arriva il centrocampista Dabo: i dettagli
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, Raffaele: "Voglio portare i granata in B. In casa facciamo più fatica"
Immagine news Serie C n.2 Giugliano, Di Napoli: "Un onore fare un punto in uno stadio come l'Arechi"
Immagine news Serie C n.3 Vicenza travolgente a Busto Arsizio, Gallo: "Gara insidiosa, ma siamo sulla strada giusta"
Immagine news Serie C n.4 Dolomiti Bellunesi, Marconi decisivo contro la v. Verona: "Gol pesantissimo, ma posso fare di più"
Immagine news Serie C n.5 Sorrento da urlo contro il Catania, Serpini: "Ribaltata una partita difficile, così si costruisce la salvezza"
Immagine news Serie C n.6 Juve Stabia, preso Daniel Perin: resterà in prestito al Treviso
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Udinese-Roma, Gasperini non perde con l'Udinese dal 2017
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Parma Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Parma-Juventus, per Spalletti vietato sbagliare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Calcio donne: Girelli da record con Juve, 'Più di una pietra miliare'
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Femminile, tripla Beccari e Girelli trascinano la Juventus: 4-0 al Sassuolo
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, Girelli nella storia: 238 presenze, nessuna come lei in bianconero
Immagine news Calcio femminile n.4 Como Women, Sottili: "Lazio squadra forte, ma noi avremmo meritato qualcosa in più del pari"
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 12ª giornata: il Parma frena la Roma, e l'Inter accorcia dalla capolista giallorossa
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 12ª giornata: il Milan piega il Genoa, non vanno oltre il pari Lazio e Como
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping