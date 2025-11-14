Juventus, per Bernabé affare in salita. Il Parma non ha nessuna intenzione di indebolirsi

Uno dei nomi che invece è stato accostato alla Juventus è quello di Adrian Bernabé, centrocampista del Parma. Tuttavia, secondo Fabrizio Romano, le possibilità che l'affare si concretizzi sono poche: si è parlato di Bernabé come un'opportunità per il mercato invernale per la Juventus, ma il Parma non ha alcun tipo di intenzione di privarsi di giocatori importanti nel mercato di gennaio, perché lo ha già fatto in estate.

È andato via Leoni, a Liverpool, è andato via Bonny, all'Inter, è andato via Sohm, alla Fiorentina, è andato via Mihaila, è andato via Man, è rientrato Cancellieri della Lazio, insomma il Parma a gennaio certamente interverrà per aggiungere più che per togliere: come detto, è già stato fatto un tentativo per Miretti nelle scorse settimane. Quindi, a meno di opportunità clamorose, l'idea del Parma è di tenere i giocatori importanti nel mercato di gennaio, ad iniziare da Bernabè e Pellegrino, che sono due pilastri del gioco di Cuesta.