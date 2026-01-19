Juventus, per Daniel Maldini si attende l'ok dell'Atalanta: distanza fra i club si sta riducendo

La Juventus cerca pedine per il proprio reparto offensivo. Luciano Spalletti si attende rinforzi per continuare la rincorsa verso la qualificazione alla prossima Champions League, corsa frenata dalla sconfitta di sabato sera sul campo del Cagliari. Sono diversi i nomi sul taccuino di Comolli e Chiellini, sono diversi i tavoli su cui la dirigenza della Continassa sta lavorando. Per quanto riguarda l'attacco, uno dei nomi su cui il club starebbe insistendo è Daniel Maldini.

La trattativa per il figlio d'arte sembrava aver subito un rallentamento con l'Atalanta, proprietaria del cartellino, che chiedeva l'obbligo di riscatto mentre i bianconeri erano fermi soltanto al diritto. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, le distanze si starebbero riducendo con la Juve che adesso aspetta solo il via libera da parte della Dea.