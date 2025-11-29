Juventus, Perin: "Dobbiamo evitare di reagire solo dopo uno schiaffone"

Protagonista del match tra Juventus e Cagliari, Mattia Perin ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "La rimonta ha un significato importante. Le due vittorie di fila sono importanti, ma non è possibile prendere prima lo schiaffo e poi riprenderci. C'è da lavorare, abbiamo dimostrato di avere un'anima veramente forte, senza aspettare l'insicurezza per tirarla fuori. Avremo un mese difficile, ma in generale non ci sono più squadre materasso: dipende tutto da noi, anche nel recente passato abbiamo mostrato carattere. Quando crediamo in quello che facciamo, lavoriamo e lo facciamo bene".