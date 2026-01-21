TMW Gerry Cardinale è ripartito e ha lasciato a Milano. Il resoconto della sua giornata rossonera

Gerry Cardinale è ripartito e ha lasciato a Milano. Questa mattina il numero uno di RedBird, ha varcato i cancelli di Milanello dove ha incontrato la dirigenza rossonera (Furlani, Tare e Ibrahimovic), oltre a Massimiliano Allegri e alla squadra milanista. Il proprietario del club di via Aldo Rossi - ricordiamo - non si vedeva nel Centro Sportivo di Carnago da ben 513 giorni: l'ultima volta prima di oggi risaliva infatti al 26 agosto 2024.

Clima cordiale e sereno sia a Milanello, dove ha incontrato allenatore, staff e squadra, e a Casa Milan, dove ha salutato i dipendenti in compagnia di Zlatan Ibrahimovic. Cardinale si trova in questi giorni a Milano nell’ambito di una serie di incontri europei già in agenda.