Gerry Cardinale è ripartito e ha lasciato a Milano. Il resoconto della sua giornata rossonera
Gerry Cardinale è ripartito e ha lasciato a Milano. Questa mattina il numero uno di RedBird, ha varcato i cancelli di Milanello dove ha incontrato la dirigenza rossonera (Furlani, Tare e Ibrahimovic), oltre a Massimiliano Allegri e alla squadra milanista. Il proprietario del club di via Aldo Rossi - ricordiamo - non si vedeva nel Centro Sportivo di Carnago da ben 513 giorni: l'ultima volta prima di oggi risaliva infatti al 26 agosto 2024.
Clima cordiale e sereno sia a Milanello, dove ha incontrato allenatore, staff e squadra, e a Casa Milan, dove ha salutato i dipendenti in compagnia di Zlatan Ibrahimovic. Cardinale si trova in questi giorni a Milano nell’ambito di una serie di incontri europei già in agenda.
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: il ko con l'Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il "giochismo" targato Fabregas
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Spalletti non chiede niente al mercato della Juventus. Ma la postilla sul centravanti è un'indicazione chiara
