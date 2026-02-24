Juventus, probabile rosso nel bilancio 2026. A novembre scorso aumento di capitale da 67 milioni

La Juventus molto probabilmente presenterà un bilancio in rosso al 30 giugno del 2026. È quello che emerge dalla relazione semestrale che è stata pubblicata ieri dalla società, che non tiene conto di possibili imprevisti (positivi) per quanto riguarda prestazioni sportive oppure cessioni particolari di calciatori prima della fine dell'esercizio.

"Alla data della presente relazione finanziaria semestrale - nel presupposto di performance sportive in linea con quelle previste nel Piano Strategico e in assenza di eventi non ricorrenti - il risultato operativo e il cash-flow operativo dell’esercizio 2025/2026 sono previsti ancora in perdita. Come di consueto, l’andamento economico, patrimoniale e finanziario dell’esercizio in corso potrà essere significativamente influenzato dai risultati sportivi e dagli effetti delle Campagne Trasferimenti. Si segnala infine che, per effetto della stagionalità del business, l’andamento economico è normalmente migliore nel primo

semestre rispetto al secondo, mentre il cash-flow presenta un trend opposto".

Nel corso del mese di novembre c'è stato un aumento di capitale di 67 milioni. In più, negli scorsi mesi, è stato emesso un bond da 150 milioni di euro con scadenza a 12 anni, con tasso di interesse al 4,15% e con un preammortamento di due anni, con cedolare semestrale posticipata (e che verrà pagata, insomma, dal 2027).