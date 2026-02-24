Esclusiva TMW L'ex Galatasaray Nedim Yigit: "Sorprende il 5-2, non la vittoria sulla Juventus"

La Juventus si appresta ad affrontare il Galatasaray, sperando in una rimonta che appare davvero ardua, visto il 5-2 subito dell'andata. A TuttoMercatoWeb.com è intervenuto Nedim Yigit, oggi responsabile del settore giovanile dell'Antalyaspor e in passato al Galatasaray e vice-ct della Nazionale turca, ai tempi di Mircea Lucescu.

Il 5-2 dell'andata l'ha sorpresa?

"Sulla base delle prestazioni e dei risultati del Galatasaray contro le principali squadre europee negli ultimi anni, molti tifosi del Galatasaray credevano che la squadra potesse vincere questa partita con una prestazione casalinga di alto livello. Tuttavia, soprattutto dopo il cartellino rosso nel secondo tempo, lo svolgimento della partita e il risultato finale sono stati una sorpresa per quasi tutti, non necessariamente per la vittoria in sé, ma per il margine di essa".

La rimonta della Juventus è quasi impossibile?

"Il commento di Okan Buruk dopo la partita sul "mantenere i piedi ben saldi a terra" era essenzialmente un avvertimento a mantenere concentrazione e attenzione contro la possibilità di una rimonta. Un cartellino rosso precoce nella gara di ritorno, simile a quanto accaduto nel secondo tempo della partita di andata, potrebbe influenzare significativamente l'andamento della partita. Detto questo, se la partita procede come previsto, il Galatasaray ha sia l'esperienza dei giocatori che la capacità di controllare il possesso palla per proteggere questo vantaggio. In diverse partite europee di questa stagione, come contro Liverpool e Atlético Madrid, il Galatasaray ha dimostrato di saper difendere e gestire bene la partita quando necessario".

Cosa dovrebbe temere Okan Buruk della Juventus? E come vede i bianconeri?

"All'inizio della gara di ritorno, Okan Buruk dovrebbe essere particolarmente cauto riguardo a un possibile pressing alto della Juventus. Se pianifica correttamente le cose, il Galatasaray potrebbe trovare ancora una volta opportunità per passare in vantaggio attraverso i contropiede. Sebbene la Juventus sia fisicamente forte, la sua mancanza di giocatori creativi è piuttosto evidente. Non sarebbe sbagliato dire che i suoi centrocampisti centrali non siano sufficientemente efficaci in termini di creatività e creazione di occasioni. Gli inserimenti di supporto nei canali interni ed esterni sono cruciali, soprattutto per massimizzare la capacità di Kenan Yıldız nell'1 contro 1, ma questo aspetto è notevolmente debole nel gioco della Juventus. Di conseguenza, la squadra diventa piuttosto prevedibile in attacco".

Che ne pensa di Yildiz e che considerazione si ha di lui in Turchia? La Juve è il club giusto per diventare uno dei migliori al mondo?

"Kenan Yıldız è una figura molto popolare e seguita da vicino in Turchia, ed è chiaramente sulla buona strada per diventare un'icona. Tuttavia, l'attuale rosa della Juventus non è tra le migliori nella storia del club. Considerando la qualità della squadra e il loro livello di gioco complessivo, sembra piuttosto difficile per questa squadra, nella sua situazione attuale, elevare un giocatore al livello di uno dei migliori al mondo".