Roma-Sassuolo 2-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Roma (3-4-1-2): Svilar; Ghilardi, Mancini (43’ st Ziolkowski), Hermoso; Celik (43’ st Rensch), Pisilli, M. Koné, Tsimikas (18’ st Wesley); Soulé (43’ st Romano); Dybala, Ferguson (39’ pt El Shaarawy). A disp.: Zelezny, Vasquez, Mirra, Lulli, Angelino, Bah, Arena. All.: Gasperini
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani (26’ st Vranckx), Matic, I. Koné (38’ st Iannoni); Fadera (26’ st Cheddira), Pinamonti (38’ st Moro), Laurienté (38’ st Pierini). A disp.: Zacchi, Turati, Satalino, Odenthal, Macchioni, Barani, Skjellerup. All.: Grosso
Arbitro: Marcenaro.
Marcatori: 77’ M. Koné (R), 79’ Soulé (R)
Ammoniti: M. Koné (R), Hermoso (R); Muric (S), Matic (S)
