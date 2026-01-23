TMW Juventus, si respira ottimismo per En-Nesyri. La risposta nelle prossime ore

La Juventus è ottimista sull'arrivare alla fumata bianca con Youssef En-Nesyri, centravanti del Fenerbahce e della nazionale marocchina. Questo dopo avere trovato l'accordo con il Fenerbahce e avere incontrato il giocatore nella giornata di oggi, con Marco Ottolini in missione a Istanbul per ottenere il sì definitivo.

La formula della trattativa è quella di un prestito con diritto di riscatto. Tre milioni iniziali più diciassette per rendere il trasferimento a titolo definitivo, più il pagamento dell'ingaggio di cinque milioni lordi da qui a fine annata. Significa circa otto milioni in totale per dare a Luciano Spalletti un attaccante differente da Jonathan David e Lois Openda. Da capire quando rientrerà Dusan Vlahovic o se è la cartina tornasole di quello che potrà essere il finale di stagione del centravanti serbo.

En-Nesyri ha anche un paio di offerte dall'Arabia Saudita, ma la tentazione di potere giocare in Serie A e in Champions League gioca un ruolo determinante. Capitolo stipendio: il marocchino percepirà 5 milioni di euro annui fino al 2029, l'intenzione della Juve è quella di spalmarli con una stagione in più, arrivando fra i 3,5 e i 4 milioni annui. Nelle prossime ore è attesa la risposta definitiva, quella che porterebbe alla fumata bianca.