TMW Radio Massimo Orlando: "Juve può mangiarsi il Napoli. Roma, vinci e sei l'anti-Inter"

A parlare di Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando.

Juve-Napoli, occasione di rilancio per chi?

"Se il Napoli dovesse perdere, non so come recupererebbe 9 o 10 punti sull'Inter. Visti anche tutti i problemi che ha ora. Nella partita contro l'Inter il Napoli ha fatto molto bene, forse meritava più del pari, poi però sono arrivati altri brutti risultati. Andare a Torino ora, con la Juve in crescita, credo che il Napoli abbia una partita difficile. E se dovesse perdere verrebbe quasi da dire che la stagione è da buttare".

La Juve in vantaggio ora?

"La Juve come obiettivo ha il quarto posto, il Napoli lo Scudetto. Chi ha da perdere di più è il Napoli. Poi è chiaro che la Juve non è che possa scherzare tanto, ha bisogno di fare punti, ma la sconfitta del Napoli sarebbe più grave, anche per l'entusiasmo del pubblico e per Conte, che forse mollerebbe un po', anche se non è nel suo dna".

Cosa aggiunge?

"La sensazione è che la Juve se lo mangi il Napoli, per tutta questa situazione che c'è attorno al Napoli. Ha una grande chance la Juve di fare sua la partita".

Roma-Milan, una sfida decisiva per chi?

"Se la Roma dovesse vincere, diventa l'anti-Inter. Se il Milan dovesse perdere, prenderebbe una bella legnata. E' vero che l'obiettivo è il quarto posto, ma sotto sotto ci pensano allo Scudetto. Se Allegri va lì con la mentalità di giocare bassi, la Roma ha giocatori di qualità che ti possono fare male. Mi aspetto qualcosa di diverso da Allegri sotto l'aspetto tattico. Tutta la partita a difenderti e a sperare nel contropiede è dura".