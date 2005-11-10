Juventus, sovrabbondanza in attacco per Spalletti: Zhegrova può partire a gennaio

La Juventus si prepara a ritrovare diversi giocatori dopo la sosta per le nazionali, ma per Luciano Spalletti il ritorno degli infortunati potrebbe creare un problema di abbondanza nel reparto offensivo. Sono infatti nove i calciatori utilizzabili tra trequarti e fasce, a fronte di appena due posti disponibili nell'attuale sistema di gioco. Come evidenzia il Corriere dello Sport, nell'elenco figurano Kolo Muani, Francisco Conceiçao, Edon Zhegrova, Nico Gonzalez, Weston McKennie, Ekhator, Alajbegovic, Jeremie Boga e Kenan Yildiz. Quest'ultimo resta ancora indisponibile, ma al suo rientro è destinato a riprendersi un ruolo centrale nelle scelte dell'allenatore. Una situazione che potrebbe complicare la gestione del minutaggio e spingere la dirigenza a valutare alcune partenze già durante il mercato di gennaio.

Spalletti studia nuove soluzioni: Nico Gonzalez può giocare anche da centravanti

L'abbondanza potrebbe portare anche a qualche cambiamento tattico. Kolo Muani, attualmente impiegato sulla destra, ha bisogno di spazi da attaccare in velocità, una collocazione che limita le opportunità per Conceiçao e Nico Gonzalez. L'argentino, però, potrebbe essere utilizzato anche in posizione centrale, sfruttando le proprie qualità fisiche e il gioco aereo. Un'ipotesi che permetterebbe di ampliare le rotazioni senza ricorrere necessariamente a un nuovo acquisto. Un'altra possibilità sarebbe quella di avvicinare maggiormente gli esterni al centravanti, valorizzandone la capacità di saltare l'uomo e creare superiorità negli ultimi metri. Resta comunque difficile garantire continuità a tutti, soprattutto considerando l'importanza di McKennie negli equilibri della squadra e il ruolo di primo piano riservato a Yildiz.

Zhegrova può partire, Conceiçao vuole restare, dubbi su Nico Gonzalez

Secondo il quotidiano, uno dei principali candidati alla partenza è Edon Zhegrova, per il quale non sarebbe esclusa nemmeno una cessione in prestito. Il kosovaro ha un ingaggio considerato accessibile per diversi club e potrebbe rappresentare un'occasione di mercato. La società potrebbe inoltre valutare una cessione definitiva in estate, quando il suo valore residuo a bilancio dovrebbe scendere intorno ai nove milioni di euro. Diversa la posizione di Francisco Conceiçao, che non avrebbe alcuna intenzione di lasciare Torino e sarebbe determinato a conquistarsi spazio nelle gerarchie di Spalletti.

Da monitorare anche Alajbegovic, giovane talento che rischia di vedere ridotto il proprio impiego, e soprattutto Nico Gonzalez. Nonostante il recente rinnovo contrattuale, l'argentino potrebbe tornare al centro di valutazioni di mercato, dopo essere stato vicino all'Atletico Madrid durante l'estate.