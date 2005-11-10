Inter, ansia per Zielinski. Il ct Urban non dà certezze sul recupero. "Tre giorni o tre settimane"

C'è preoccupazione in casa Inter per le condizioni di Piotr Zielinski, costretto a saltare la partita della Polonia contro la Romania a causa di un problema fisico. Il centrocampista nerazzurro resta in dubbio anche per il prossimo impegno della Nazionale, previsto martedì contro la Svezia. A fare il punto sulla situazione è stato il commissario tecnico polacco Jan Urban, che non ha nascosto le difficoltà nel prevedere i tempi di recupero del giocatore. "Eravamo convinti che non sarebbe riuscito a recuperare per la gara. Non ne abbiamo fatto un dramma. È uno di quegli infortuni per i quali è difficile dire se passerà in tre giorni oppure in tre settimane", ha spiegato l'allenatore. Dichiarazioni che sembrano lasciare la porta aperta a uno stop più lungo.

La Polonia spera di recuperarlo per la Svezia

Urban non ha comunque escluso la presenza dell'interista nella prossima partita. "Speriamo possa esserci, contiamo sulla sua disponibilità ma al momento non possiamo dirlo con certezza", ha dichiarato il commissario tecnico. A fornire ulteriori dettagli sulla natura dell'infortunio è stato Mateusz Borek, giornalista di Kanal Sportowy, che ha individuato nella pianta del piede la zona interessata dal problema. "Gli fa male la pianta del piede, il che disturba molto e provoca grande disagio", ha spiegato Borek, aggiungendo una considerazione sulla gestione del dolore nel calcio professionistico: "A volte bisogna semplicemente giocare nonostante qualche problema". L'Inter segue con attenzione gli sviluppi, in attesa di capire se Zielinski potrà recuperare in tempo per la Svezia o se sarà necessario prolungare il periodo di riposo.