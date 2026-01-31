Juventus, Spalletti chiede di più al suo pupillo: "Yildiz può migliorare sui calci di punizione"

Mister Luciano Spalletti, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani sera col Parma, ha rilasciato un commento anche su Kenan Yildiz e il suo potenziale sui calci da fermo: "Per me può migliorare sui calci di punizione. Lui deve solo fare quella conoscenza a quel livello. Oltre a lui abbiamo altri che possono battere le punizioni. Noi dobbiamo fare meglio rispetto a quello che stiamo facendo", la risposta del tecnico bianconero sul talento turco.

Spalletti ha poi commentato le condizioni della squadra: "È chiaro avremo un periodo con tante partite ravvicinate e dobbiamo trovare le soluzioni. Prima giocavamo ogni 7 giorni, ci allenavamo sempre con un giorno di riposo e cambieremo quello. La scelta di non andare in ritiro è proprio per dare più riposo. La soluzione è quella di dare più riposo. I ragazzi mi sembra stiano rispondendo molto bene e oggi c'è la preparazione della gara di Parma e ieri abbiamo fatto un allenamento invisibile".

Segui qui la conferenza live di Spalletti!