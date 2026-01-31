Parigi a tinte tricolori. Solo a gennaio il Paris FC ha chiuso per tre giocatori italiani

La salvezza in questa stagione, grandi ambizioni per le annate che verranno. Il Paris FC alla prima annata nel massimo campionato francese dopo la storica promozione della scorsa Primavera in questi mesi punta dichiaratamente a confermare la sua presenza in Ligue 1 per poi, dal prossimo anno, puntare ancora più in alto. Portare avanti un percorso che in Italia può essere paragonato a quello del Como. Da quando la proprietà è passata nelle mani di Agache Sport, la holding facente riferimento alla famiglia di Bernard Arnault, la seconda squadra di Parigi per storia e appeal ha iniziato a investire come mai prima. A costruire una squadra che oggi è un mix di calciatori d'esperienza e giovani promettenti.

La classifica oggi dice che il Paris FC deve guardarsi le spalle, è quattordicesimo con soli sei punti di vantaggio sul Nantes terzultimo. Che fin qui la soddisfazione più grande è arrivata lo scorso 12 gennaio in occasione della sfida vinta contro il PSG ai sedicesimi di finale di Coppa di Francia grazie a un gol di Jonathan Ikoné.

Sì, proprio lui. Proprio l'ex calciatore della Fiorentina. Il calciatore francese scuola PSG che la scorsa estate è stato acquistato a titolo definitivo dalla società gigliata. Un anno prima di lui per affrontare l'annata della promozione dalla Ligue 2 alla Ligue 1 fu invece riportato in Francia Maxime Lopez, ex calciatore del Sassuolo.

In questo gennaio la tendenza è invece quella di puntare sui calciatori italiani, ben tre in una sola sessione di calciomercato. Il mese è iniziato con l'acquisto a titolo temporaneo dal Burnley di Luca Koleosho, esterno offensivo dell'Under 21. Il calciatore classe 2004 che giocava poco all'Espanyol è stato richiamato dalla società inglese e girato in Francia, in una squadra dove fin da subito ha trovato più spazio e anche il suo primo gol stagionale.

Giovedì invece è stato il giorno di Diego Coppola, classe 2003 che il Brighton la scorsa estate ha acquistato dall'Hellas Verona per circa undici milioni di euro. Anche in questo caso un prestito secco, anche in questa circostanza per il calciatore la possibilità di mettersi maggiormente in luce dopo una prima parte di stagione con più panchine che minuti.

Domani infine sarà il giorno delle visite mediche di Ciro Immobile, centravanti classe '90 che nella serata di ieri ha chiuso l'accordo per un contratto valido fino al 30 giugno 2027. A lui il compito di aiutare a suon di gol una squadra che quest'anno vuole salvarsi per poi, già dal prossimo anno, puntare a obiettivi ben più importanti. Garantisce Bernard Arnault.