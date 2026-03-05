Juventus, Kessie o Schlager per la mediana. E occhio a Silva e Goretzka

In casa Juventus sono tanti i fronti aperti in vista della prossima stagione. Da quello per la permanenza di Luciano Spalletti, passando per il capitolo rinnovi degli elementi centrali della rosa della prima squadra, fino ad arrivare alla pianificazione degli acquisti da portare a termine in vista della prossima sessione di calciomercato.

A tal proposito, scrive Tuttosport, la Juventus si è resa conto che il centrocampo è il reparto dove c'è da intervenire in modo più mirato, dopo mercati costosi che non hanno prodotto un reale salto di qualità. Spalletti ha trovato un equilibrio con Locatelli e punta sulla crescita di Thuram, ma servono innesti mirati.

In quest'ottica sono quattro i profili 'low cost' che la dirigenza bianconera sta seguendo: Bernardo Silva (in uscita dal City), Leon Goretzka (dopo il rifiuto del Bayern al rinnovo), Franck Kessié (dati fisici già richiesti a dicembre) e Xaver Schlager (in uscita dal Lipsia, considerato un'opportunità concreta e indipendente da altre manovre).

L'ex Milan e l'austriaco sono considerati alternativi l'uno a l'altro, mentre i due in uscita da City e Bayern i colpi che possano far tornare il centrocampo bianconero all'altezza della sua tradizione.