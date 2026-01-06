Juventus, Spalletti: "Decido sempre chi batte i rigori. David ne ha segnati 22 su 26 in carriera..."

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della gara con il Sassuolo. Di seguito le sue parole.

Chi tirerà il rigore oggi?

"Io lo decido sempre, non do retta a chi guarda i telefonini. Lo scriviamo sempre sui fogli nello spogliatoio, domenica c'era scritto Locatelli e poi David, poi sta a loro. David è un giocatore che su 26 rigori ne ha segnati 22 in carriera. Ha sbagliato un rigore che ci mette nelle condizioni di vincere oggi a tutti i costi, ma ho sempre deciso chi deve batterli. Non c'è mai stata gente che ci dicesse chi deve tirarli, non siamo tifosi".

Gli intriga la possibilità di allenare Chiesa?

"Mi fa piacere ricevere questa notizia, ma per quanto so io riguarda solo il momento, è una notizia buttata lì, non c'è nulla di concreto"