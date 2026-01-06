Juventus, Spalletti: "Mi sarei sorpreso se non ci fosse stato quell'abbraccio con David..."

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, ha parlato al termine della gara con il Sassuolo ai microfoni di Dazn: "C'era una presa di posizione nei confronti di David da parte di tutti. Quando ti arrivano tutte quelle offese li... mi sarei sorpreso se la squadra non si fosse messa dalla sua parte, bisogn fargli vedere gli amici che ha all'interno dello spogliatoio".

Posizione di Miretti a duettare con David e la capacità della Juventus di fermare il palleggio del Sassuolo?

"La squadra ha lavorato bene quando il Sassuolo tentata di costruire togliendoli la superiorità numerica, ma con i difensori che abbiamo possiamno permetterci di scoprirci. Li si è fatto perdere di lucidità, anche senza centravanti con Miretti bravo a inserirsi".

Queste due grandi prestazioni possono essere incisive per la Juventus?

"Non sono due grandi prestazioni, dobbiamo prendere conoscenze, abbiamo dei momenti in cui non riusciamo ad essere sopra la sufficienza. Abbiamo battuto dei calci d'angoli in cui la palla non è arrivata nell'area di rigore e in trasferta si hanno meno possibilità".