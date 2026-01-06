Live TMW Juventus, Spalletti: "Pandemonio sul rigore di David creato ad arte da fuori"

23.00 - Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, commenta dalla sala stampa del Mapei Stadium di Reggio Emilia la vittoria per 3-0 dei bianconeri in casa del Sassuolo. Le sue dichiarazioni in diretta su questa pagina grazie alla presenza del nostro inviato nell'impianto reggiano.

23.11 - Inizia la conferenza.

Con Miretti sono 16 i marcatori stagionali della Juve: quanto è importante?

"Ha detto un dettaglio importante, con quello si può sopperire alla mancanza della prestazione del singolo, quando hai la squadra che funziona poi non dipendi dal giocatore. Il fatto che facciano gol è sempre una iniezione di fiducia fondamentale per i calciatori e questa diventa un'apertura ancora più importante per il nostro futuro".

Cosa c'era nell'abbraccio a David?

"Io sono arrivato da ultimo, vengo di conseguenza. Ho visto che tutti hanno partecipato all'abbraccio e siccome voglio stare in questo gruppo mi ha fatto piacere andarci, ma la cosa fondamentale sono stati questi due allenamenti precedenti all'interno del Training Center, tutti gli hanno dimostrato solidarietà, quando siamo lì in quelle situazioni poi ci sono giocatori che ricevono offese, ci sono quelli che fanno il videino che hanno un amico che allena da un'altra parte e fanno i fenomeni, che dicono che non deve dire chi batte il rigore, ma tutte queste situazioni sono scritte all'interno dello spogliatoio perché in due giorni non c'è possibilità di provare delle cose, provi delle cose con una squadra e due giorni dopo devi provare cose contro un'altra squadra che fa cose differenti. Siccome la decisione è stata presa fuori dai quei fogli scritti perché i due rigoristi sono Locatelli e Yildiz voglio partecipare io. Mi fa piacere che il capitano ha personalità ma la prossima volta lo deve dire anche a me, ma non l'abbiamo fatto battere a un raccattapalle, a uno che ha segnato più di 20 rigori in carriera su 25-26 rigori, tutto questo pandemonio è stato creato ad arte ma qui non trovano terreno fertile".

Cosa ha detto a David?

"Terapia è stato il fatto di come stasera siamo stati squadra in tutte le cose che sono accadute. Lui è un ragazzo buonissimo, sensibilissimo, lui è senza cover, non nasconde sempre, è semplicissimo, non ha la struttura di dover reggere tutto quello che gli piove addosso e il fatto di sentirsi in una specie di famiglia che gli vuole bene probabilmente lo ha aiutato".

La Juventus di stasera era più bella o arrabbiata dopo il Lecce?

"L'ho trovata uguale, la cattiveria, la voglia, la volontà di andare a prendersi le cose, di non aspettare che facciano la prima mossa gli altri per poi reagire è una cosa che gli ho riscontrato, però nel primo tempo con quella fase di accerchiamento dove loro sono stati al limite dell'area bisogna scavare più situazioni pericolose. Andare in vantaggio su una deviazione è segno che c'è ancora di acchiappare qualcosa come crescita".

23.19 - Termina la conferenza.